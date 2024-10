Hyundai từ chối bảo hành sửa chữa trị giá 185 triệu đồng cho xe Hyundai Elantra N 04/10/2024 11:14

Khách hàng có tên Christian Matzoros ở Ontario, Canada, sở hữu chiếc xe Elantra N 2022 có sự cố về động cơ và hãng Hyundai từ chối bảo hành sửa chữa.

Mới đây, hãng Hyundai từ chối bảo hành sửa chữa trị giá 10.000 USD (khoảng 185 triệu đồng) của một khách hàng ở Canada có động cơ bị nổ trên chiếc xe Hyundai Elantra N. Ảnh: Hyundai.

Mặc dù chiếc sedan hiệu suất này vẫn còn trong thời hạn bảo hành, nhưng Hyundai đã từ chối chi trả cho việc sửa chữa, với lý do chủ sở hữu đã "làm quá tốc độ" của động cơ.

Được biết, vào tháng 6 khi đang trên đường về nhà, động cơ của xe anh đã hỏng ở quãng đường 46.000 km hoặc khoảng 28.580 dặm. Chi phí sửa chữa ước tính là là 10.000 đô la Canada (khoảng 7.400 USD Mỹ, tương đương 185 triệu đồng).

Khi liên hệ với đại lý, anh đã ngạc nhiên vì xe mình không được cấp một động cơ mới trong khi xe Hyundai Elantra N vẫn còn trong thời hạn bảo hành khi động cơ bị hỏng.

Xe Hyundai Elantra N 2022 có động cơ tăng áp 2.0 lít của tạo ra công suất 286. Chiếc xe Hyundai Elantra N đã nằm tại đại lý trong ba tháng nhưng vẫn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm.

Hyundai cho rằng họ có bằng chứng cho thấy anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiệt hại. “Sau khi xem xét dữ liệu động cơ của xe, được lấy thông qua Bộ điều khiển động cơ (ECU) – một hệ thống giám sát và ghi lại hiệu suất động cơ cho mục đích chẩn đoán – người ta xác định rằng động cơ đã gặp phải các điều kiện vượt quá giới hạn vận hành được thiết kế, dẫn đến hỏng hóc cơ học đáng kể”, một phát ngôn viên của Hyundai Canada nói với CTV News.

Những phát hiện này chỉ ra rằng động cơ tăng tốc quá mức, nằm ngoài phạm vi bảo hành của xe do sử dụng không đúng cách.

Người phát ngôn giải thích thêm, “Bảo hành cho xe Hyundai Elantra N bao gồm các khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường. Thiệt hại do sử dụng sai mục đích, bao gồm vượt quá giới hạn cơ học của xe, sẽ không được bảo hành. Trong trường hợp này, ứng suất quá mức do vượt quá đáng kể RPM tối đa được khuyến nghị nhiều lần nằm ngoài các thông số bảo hành. Chúng tôi đã cung cấp giải thích đầy đủ cho ông hách về nguyên nhân của vấn đề và lý do cho quyết định này”.

Mặc dù Hyundai không nêu rõ, nhưng thực tế là bạn thường không thể tăng tốc động cơ quá mức chỉ bằng cách nhấn ga. Điều này xảy ra khi người lái xe cố gắng chuyển sang số cao hơn nhưng lại nhầm lẫn chọn số thấp hơn nhiều, khiến vòng tua máy của động cơ tăng vọt vượt xa giới hạn của chúng. Điều này có thể và thường dẫn đến hỏng động cơ thảm khốc, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy.

Chủ xe đã mua bảo hành mở rộng trong bảy năm hoặc 140.000 km và chọn xe Hyundai Elantra N vì nó được chế tạo để lái xe hiệu suất cao.

Các nhà sản xuất ô tô khác, như Toyota, cũng đã từ chối bảo hành trong những trường hợp tương tự, quy lỗi cho người lái xe.