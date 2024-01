Ngày cuối cùng của năm 2023 tiếp tục chứng kiến sự leo thang của xung đột Israel - Hamas khi thương vong dân thường không ngừng tăng.

Tính đến ngày 31-12, xung đột đã làm 21.672 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 56.165 người bị thương, theo cơ quan y tế Gaza.

Trong ngày, giao tranh vẫn tiếp diễn trên Dải Gaza và các khu vực lân cận.

Kênh Al Jazeera đưa tin giao tranh giữa lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hamas tại thị trấn al-Zawaida (trung tâm Dải Gaza) ngày 31-12 đã làm bốn người thiệt mạng và 12 người bị thương. Các cơ quan truyền thông Palestine cũng báo cáo về những vụ đấu súng xuyên đêm ở trung tâm Dải Gaza, bao gồm khu vực các TP Gaza và Deir al-Balah.

Binh sĩ Israel tại Dải Gaza ngày 31-12. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Tờ The Times of Israel cho biết khu vực trung tâm Dải Gaza là nơi IDF phải đối mặt với sự kháng cự liên tục trong những ngày qua.

Tại Bờ Tây, Al Jazeera đưa tin lực lượng Israel ngày 31-12 đã đột kích vào trại tị nạn Nur Shams ở TP Tulkarem (phía bắc Bờ Tây) khiến hai người Palestine bị thương. Israel chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin rằng IDF không tin sẽ có thể phá hủy hoàn toàn khả năng phóng rocket của các nhóm Hồi giáo vũ trang có trụ sở tại Dải Gaza.

Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa nhóm vũ trang Houthis (Yemen) và liên minh bảo vệ an ninh Biển Đỏ do Mỹ dẫn đầu. Trong ngày, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết tàu chiến USS Gravely của Hải quân Mỹ đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo chống hạm do Houthis phóng ra Biển Đỏ. Vụ việc nhằm đáp trả cuộc tấn công của Houthis vào một tàu container của Đan Mạch đang di chuyển qua Biển Đỏ trước đó cùng ngày.

Cũng trong ngày 31-12, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OCI) đã hoan nghênh việc Nam Phi nộp đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc Israel vi phạm tội ác chiến tranh.

THẢO VY