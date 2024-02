“Kèo thơm” cho tân thuyền trưởng tuyển Trung Quốc

Sau khi sa thải HLV Jankovic, người Serbia vì không đưa tuyển Trung Quốc vào sâu Asian Cup (bị loại ngay sau vòng bảng), nay tuyển Trung Quốc có HLV mới là Branko Ivankovic.

HLV Jankovic bị trảm ngay sau Asian Cup 2023 vì đội Trung Quốc chỉ có hai điểm và không ghi được bàn thắng nào ở vòng bảng. Ảnh: AFC

Nhiệm vụ trước mắt của Ivankovic là vào ngày 21 và 26-3 tới đây, Trung Quốc phải lấy trọn sáu điểm trước Singapore tại vòng loại World Cup 2026. Singapore cực yếu, sau hai lượt trận đầu họ toàn thua, thua Hàn Quốc 0-5 và thua Thái Lan 1-3.

Chạm trán đối thủ không quá khó giúp chiến lược gia người Croatia, tân thuyền trưởng tuyển Trung Quốc gặp thuận lợi, tạo đà để tuyển Trung Quốc lấy lại tâm lý tốt đi lên. Tuyển Singapore hiện nay rất yếu và cũng vừa có HLV mới, người Nhật là Ogura.

HLV Branko Ivankovic sẽ đối đầu thách thức cực lớn vì đội tuyển rất yếu, nhưng fan hâm mộ đòi hỏi cao. Ảnh: AFC

Tân thuyền trưởng tuyển Trung Quốc sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình vào tuần tới.

Trong sự nghiệp của mình, HLV Ivankovic từng dẫn dắt CLB Hannover 98 tại Bundesliga, Dinamo Zagreb của Croatia, tuyển Iran và gần nhất là tuyển Oman tham dự Asian Cup 2023 vừa qua. Quá khứ gần, Ivankovic cũng từng dẫn quân Oman chạm trán với tuyển Việt Nam (do HLV Park Hang-seo) dẫn dắt tại giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Ivankovic cũng gây “địa chấn châu Á” khi ngay vòng đấu đầu tiên của giai đoạn ba bảng B đã giúp Oman đánh bại tuyển Nhật Bản 1-0.

Vị HLV người Croatia cũng từng dẫn dắt CLB Sơn Đông Thái Sơn, đưa CLB này vô địch Trung Quốc năm 2010.

Hiện tuyển Trung Quốc đang xếp thứ ba bảng C sau Hàn Quốc và Thái Lan. Bảng C vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 cũng là bảng đấu "bất an" nhất khi gần đây cả bốn nhà cầm quân đều bị sa thải. Sớm nhất là HLV Mano Polking của Thái Lan bị trảm ngay sau trận thắng Singapore 3-1. Sau đó HLV Nishigaya của Singapore cũng bị sa thải, đến Jankovic bị Trung Quốc cho thôi việc rồi HLV Klinsmann cũng chia tay Hàn Quốc. LĐBĐ Hàn Quốc phải đền bù cho chiến lược gia Đức và đội ngũ trợ lý đến 8 triệu USD khi bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm 5 tháng nữa.

THANH HÀ