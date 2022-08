Khách VIP ở sân Quy Nhơn

Không phải tự nhiên mà ông thầy người Hàn chịu khó lặn lội ra Bình Định mùa nắng nóng như nung để chọn xem trận cầu đinh của vòng 11 V-League giữa hai đội bóng có nhiều cầu thủ góp mặt trên đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park muốn kiểm tra phong độ của các học trò từ nay đến AFF Cup vào cuối năm với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch của người Thái. Sự xuất hiện của ông Park trên sân Quy Nhơn chắc chắn là động lực mãnh liệt hơn cho những cầu thủ cũ trên tuyển lẫn các đồng nghiệp mới nỗ lực chứng tỏ mình để lọt vào mắt xanh thầy Hàn.

Chủ nhà Bình Định dù mang thân phận tân binh nhưng nhìn vào đội hình thấy không thua kém bất kỳ “ông lớn” nào ở V-League, thậm chí đắt giá hơn rất nhiều đội. Mỗi mùa 100 tỉ đồng cho phép HLV Nguyễn Đức Thắng chọn mua những cầu thủ mà ông cho là tốt nhất và phù hợp nhất với lối chơi chung của đồng đội.

Hàng thủ của Bình Định có đầy đủ những anh tài, từ đội trưởng Dương Thanh Hào từng khoác áo tuyển, cho đến Hồ Tấn Tài, trung vệ Việt kiều Đức Adriano Schmidt mà thầy Park gọi tên là Duy, hay Đình Trọng, Thanh Thịnh đều có giá trên thị trường chuyển nhượng. HLV Nguyễn Đức Thắng cũng lấy về những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Văn Thuận… cùng các nhân tố trẻ Hà Đức Chinh, Lý Công Hoàng Anh đủ sức thách thức bất kỳ đối thủ nào.

Hơn nửa đội hình tuyển quốc gia cùng ba ngoại binh tấn công Rafaelson, Hendrio, Jermie Lynch chất lượng cho thấy năng lực tiềm ẩn tranh chấp ngôi vô địch của đội bóng đất võ không phải trên lý thuyết. 10 tỉ đồng thưởng riêng của nhà tài trợ cho ngôi vua V-League cũng là động lực rất lớn cho Bình Định chọn cách chơi lấy tiếng, ít nhất trong hai năm tới để làm mát mặt những người chịu bỏ tiền đầu tư.

Hơi tiếc cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trong màn khởi động trở lại sau bốn tháng ngưng nghỉ chưa như ý. Hai trận thua liên tiếp ở sân khách Hải Phòng 1-3 và sân nhà bị SHB Đà Nẵng đánh bại 1-0 khiến họ chao đảo. Rất may cú lội ngược dòng 4-3 trên sân B. Bình Dương giúp họ hoàn hồn để chờ tiếp ứng viên nặng ký Hà Nội đang chễm chệ ngôi nhất bảng.

Bốn trận thắng liên tiếp đã giúp Hà Nội có 20 điểm, hơn Bình Định 4 điểm và chắc chắn không mất ngôi đầu sau vòng 11 V-League. HLV Chun Jae-ho có trong tay lực lượng đầy đặn với nhiều tuyển thủ quốc gia và bản lĩnh đầy mình, với đội trưởng Văn Quyết, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Đức Huy, Thành Lương, hay tuyến dưới có Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Tới, thủ môn Tấn Trường. Trong một chiều sung mãn và đầy quyết tâm, Hà Nội cứng cỏi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào ở V-League. Nhưng cũng có khi họ mềm nhũn, như lần gục ngã 1-2 trên sân của người anh em SHB Đà Nẵng.

Sự xuất hiện của khách VIP Park Hang-seo, bầu Hiển của đội khách Hà Nội từng là ông chủ của HLV Nguyễn Đức Thắng, hay các nhà tài trợ mới của Bình Định ngồi trên sân Quy Nhơn hứa hẹn có những toan tính khó lường nhưng chắc hẳn ở dưới sân, dàn tuyển thủ VIP của hai đội có một màn trình diễn thật hay cho khán giả tin tưởng.•

Hai trận đấu muộn vòng 11 V-League ngày 7-8

+ SL Nghệ An - Thanh Hóa (On Football trực tiếp 18 giờ): SL Nghệ An sau chuỗi ngày trăng mật với xen kẽ ba trận thắng sân nhà để nhảy lên ngôi nhì bảng là hai trận thua sân khách SHB Đà Nẵng và Hà Nội khiến người ta rất khó đoán phong độ lẫn thái độ của họ. Thầy trò Huy Hoàng rất may trong thời điểm lúng túng sẽ chỉ tiếp Thanh Hóa như miếng mồi ngon để lấy lại lòng tin. Chủ sân Vinh với nhiều ngôi sao hơn sẽ rộng cửa từ hòa tới thắng.

+ Nam Định - TP.HCM (On Sports+ trực tiếp 18 giờ): Đội khách TP.HCM vừa có trận thắng để ngoi lên hạng 11 và gián tiếp đẩy Nam Định thế chỗ 12 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Minh Chiến không có quá nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm. Cần biết Nam Định thường chơi hay hơn sức mình ở sân nhà với lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt. Họ rất mong có một chiến thắng để dần thoát khỏi nhóm cuối bảng và gặp đối thủ ngang cơ TP.HCM là thời cơ không thể tốt hơn. TT