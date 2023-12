(PLO)- Hội nghị Công an toàn quốc sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, định hướng công tác công an năm 2024 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 27-12, Bộ Công an đã trọng thể khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: CA

Với sự quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia.

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Những kết quả mà lực lượng Công an đạt được đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đó là “năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm “thứ tư”, năm “tăng tốc” để tạo tiền đề năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VII và cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp…, những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để.

Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và yêu cầu hết sức nặng nề, khẩn trương đối với nhiệm vụ của lực lượng CAND…

Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Ảnh: CA

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, rút ra những kinh nghiệm trong năm 2023 để làm tiền đề, cơ sở xác định phương hướng công tác công an năm 2024, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị các đại biểu nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2024.

