2 Thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân (CAND).

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối hai với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng hai Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng, một lần khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND, là sự quan tâm đặc biệt, là sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của hai các nhân, đồng thời, cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND, cũng là trọng trách của hai Thứ trưởng Bộ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long.

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác, hai Thứ trưởng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thay mặt hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công an đã luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai Thứ trưởng Bộ Công an phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, sẽ nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Đồng thời, luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, sẵn sàng nhận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trước đó vào sáng 12-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.

PHI HÙNG