TAND Hà Nội vừa ra quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Trung, người đã bắt cóc bé trai ở Long Biên để đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc.

Hình ảnh vụ việc qua camera an ninh ở hiện trường

Đây là vụ án bắt cóc diễn ra tại một khu đô thị cao cấp tại Hà Nội, gây rúng động dư luận hồi tháng 8-2023.

Phiên tòa diễn ra vào sáng ngày 26-12, xét xử công khai, do thẩm phán Đinh Quốc Trí làm chủ tọa phiên tòa. Hội đồng xét xử còn có thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội cùng với 3 hội thẩm nhân dân.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) bị xét xử về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo hồ sơ vụ án, Trung khi chưa gây án là cán bộ công tác tại Đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Không có tiền lại bị thúc ép trả nợ, Trung nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 4-7-2023, Trung thuê một chiếc xe ô tô hiệu Kia Morning màu trắng làm phương tiện đi lại, bị cáo lắp biển giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung còn mua của người đàn ông không quen biết một khẩu súng hiệu ZORAKI M906-TD cỡ 09mm. Đây là loại súng bắn đạn cao su. Bị cáo dự định dùng làm hung khí chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ phạm tội, Trung chọn địa điểm là khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trung đã không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Chiều 14-8-2023, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em rồi đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Lúc này, Trung đã mua thêm 1 cuộn băng dính loại to, 1 đôi găng tay và 2 dây chun buộc hàng cất trên xe ô tô.

Sau đó, Trung điều khiển xe ô tô đi đến số nhà D7-BT7, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Thấy cháu Nguyễn Hoàng P (7 tuổi) đang đi xe đạp một mình trong khu đô thị, Trung đã bắt cháu P lên xe ô tô và dùng dây trói tay, trói người cháu vào ghế phụ phía trên của xe.

Sau khi bắt trói cháu P, Trung hỏi số điện thoại của chị Đào Thanh H, là mẹ cháu và gọi điện đe dọa, đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc. Biết con trai bị bắt cóc, chị H rất hoảng sợ, đồng ý yêu cầu đòi tiền chuộc của Trung và bảo Trung cho thời gian để chuẩn bị tiền. Đồng thời, gia đình chị báo cáo vụ việc đến Công an quận Long Biên.

Do gia đình của chị H chỉ chuẩn bị được 13,1 tỉ đồng (trong đó 6 tỉ đồng và 300.000 USD (tương đương 7,1 tỉ đồng) nên chị H xin Trung cho trả số tiền trên và Trung đồng ý.

Theo yêu cầu của Trung, chị H để tiền trong túi xách màu đen rồi mang lên xe ô tô của chị và lái xe theo chỉ dẫn của Trung qua nhiều địa bàn đến đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khoảng 5h ngày 15-8-2023, Trung chờ sẵn tại điểm hẹn, khi thấy xe của chị H đến, Trung yêu cầu dừng lại, xuống xe và mang theo túi đựng tiền màu đen để xuống dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P ra và lái xe bỏ trốn.

Cùng lúc này, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên phát hiện, bắt giữ Trung cùng toàn bộ vật chứng.

Quá trình khống chế bắt giữ Trung, do có sự giằng co nên khẩu súng (đã lên đạn sẵn) mà Trung mang theo rơi từ trong túi quần bên trái của Trung xuống đất làm súng cướp cò và phát nổ một lần trúng vào chân một cán bộ công an Long Biên đang tham gia bắt giữ Trung. Sau đó, mọi người đã bắt giữ Trung và đưa anh cán bộ công an này đi cấp cứu và điều trị thương tích kịp thời.

BÙI TRANG