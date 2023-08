Khởi tố bị can đối với cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai 7 tuổi

(PLO)- Nguyễn Đức Trung – nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đêm 16-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội xác nhận với PLO, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung là nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội hôm 14-8.

Thiếu tướng Tùng cho biết, Nguyễn Đức Trung từng là cán bộ Đội tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay trong ngày 15-8, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành đối với Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an Hà Nội, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 15-8).

Như PLO đã đưa tin, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Trung là nghi can bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng.

Theo công an, tối 14-8, Nguyễn Đức Trung lái ô tô đi vào khu đô thị Việt Hưng, khi thấy bé trai đạp xe một mình thì bắt cóc đưa lên ô tô rời đi.

Sau đó, Trung gọi điện thoại đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam...

Đến 5 giờ sáng ngày 15-8, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi người này đang ở tỉnh Hà Nam, bé trai được giải cứu an toàn.

