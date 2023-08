Nghi phạm bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở TP Hà Nội là cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc

(PLO)- Lãnh đạo Công an Hà Nội xác nhận, nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội là cán bộ Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc).

Tối 16-8, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận nghi phạm Nguyễn Đức Trung là cán bộ thuộc đội tham mưu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mang hàm Thượng úy.

Tại Hội nghị Thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu của vụ việc trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, đã trực tiếp trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ việc được dư luận quan tâm.

Thiếu tướng Tùng khẳng định, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tính chất manh động, liều lĩnh của đối tượng, xác định nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé lên hàng đầu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Hà Nội, Công an thành phố đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt đối tượng. Bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, lực lượng chức năng Công an thành phố đã giải cứu cháu bé an toàn.

Cũng trong chiều ngày 15-8, có thông tin cho rằng thời điểm gây án, nghi phạm Nguyễn Đức Trung là cán bộ Đội tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với một nguồn tin riêng và được xác nhận thông tin này.

Theo VTV.VN, đến 18 giờ 30 phút ngày 15-8, thời điểm sau khi kết thúc Hội nghị thông tin báo chí của Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã xác minh chính xác lí lịch, nhân thân đối với Trung.

Theo đó, Nguyễn Đức Trung, cấp hàm Thượng úy, là cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay trong ngày 15-8, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành đối với Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an Hà Nội, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 15-8).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định với VTV.VN: “Chúng tôi không bao che, giấu diếm, dung túng cho tội phạm và xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an”.

Như PLO đã đưa tin, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Trung là nghi can bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng. Theo công an, tối 14-8, Nguyễn Đức Trung lái ô tô đi vào khu đô thị Việt Hưng, khi thấy bé trai đạp xe một mình thì bắt cóc đưa lên ô tô rời đi. Sau đó, Trung gọi điện thoại đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam... Đến 5 giờ sáng ngày 15-8, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi người này đang ở tỉnh Hà Nam, bé trai được giải cứu an toàn.

Đức Huy