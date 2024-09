Công an TP Pleiku khống chế thanh niên ngáo đá cố thủ hơn 22 tiếng 07/09/2024 15:47

(PLO)- Sau hơn 22 giờ cầm hung khí cố thủ trong nhà, thanh niên ngáo đá đã bị lực lượng Công an TP Pleiku khống chế.

Đến khoảng 14 giờ 20 ngày 7-9, lực lượng Công an TP Pleik u (Gia Lai) đã thành công khống chế thanh niên ngáo đá sau hơn 22 tiếng người này cầm hung khí cố thủ trong nhà tại hẻm 29 đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Thanh niên ngáo đá được xác định là anh NTL (25 tuổi), hiện sức khỏe ổn định.

Lực lượng Công an TP Pleiku khống chế thành công thanh niên ngáo đá, đảm bảo an toàn. Ảnh: LK.

Gia đình cho biết cách đây một tuần, hai vợ chồng anh L nảy sinh mâu thuẫn, vợ bỏ đi. Anh L liên hệ với vợ nhưng không được nên nghĩ quẩn, sử dụng ma túy và mất kiểm soát, đập phá đồ đạc trong nhà. Thậm chí L cầm dao uy hiếp người nhà, yêu cầu tìm kiếm đưa vợ về.

NTL cầm kéo cố thủ trong phòng. Ảnh: LK.

Như PLO đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 6-9, anh NTL có biểu hiện bất thường, đập phá đồ đạc trong nhà và dùng hai thanh mã tấu tự kê vào cổ mình đe dọa mọi người đến can ngăn.

Sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khống chế nhưng bất thành do thanh niên này tự nhốt vào phòng và đe dọa. Sau nhiều lần vận động, anh L. đã tự giao nộp hai thanh mã tấu nhưng vẫn cố thủ trong phòng ngủ.