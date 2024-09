Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện 1 bị can bị truy nã trong số 60 công dân mà Campuchia trao trả 07/09/2024 16:54

(PLO)- Trong khi làm thủ tục tiếp nhận 60 Công dân Việt Nam nhập cảnh, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện bị can Giáp Thị Khánh Ly bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã.

Ngày 7-9, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiến hành làm thủ tục tiếp nhận 60 công dân Việt Nam.

Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 60 công dân Việt Nam sập bẫy lừa "việc nhẹ lương cao". Ảnh: CAKG

Đây là lần thứ 11 trong năm nay, đơn vị tiếp nhận công dân Việt Nam vi phạm pháp luật được phía Campuchia trao trả trở về. Thống kê tổng số đến nay đã tiếp nhận là 465 người.

Những người này đã nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo về "việc nhẹ, lương cao" ở Campuchia, nên đã xuất cảnh trái phép và cư trú, lao động bất hợp pháp.

Trong số 60 công dân được trao trả lần này, tỉnh Bắc Giang có 28 người, tỉnh Quảng Ninh: 11 người, tỉnh Lạng Sơn sáu người, tỉnh Bắc Ninh năm người, tỉnh Thái Nguyên ba người, tỉnh Yên Bái hai người. Còn lại TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Nam, Hải Dương, Bình Phước, , Đồng Tháp mỗi nơi một người.

Đáng quan tâm, trong khi làm thủ tục tiếp nhận 60 Công dân Việt Nam nhập cảnh, Lực lượng Công an đã phát hiện bị can Giáp Thị Khánh Ly (24 tuổi, thường trú tỉnh Bắc Giang). Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm theo Quyết định truy nã của Công an tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi làm thủ tục tiếp nhận 60 Công dân Việt Nam nhập cảnh, Lực lượng Công an đã phát hiện bị can Giáp Thị Khánh Ly bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã. Ảnh: CAKG

Trạm Công an kiểm soát xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiến hành trao đổi thông tin với Công an tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng chức năng có liên quan tiến hành bắt giữ và làm thủ tục bàn giao bị can theo quy định.