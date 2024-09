Lãnh 20 năm tù vì vận chuyển thuê ma túy từ tỉnh Sóc Trăng đến tỉnh Kiên Giang 05/09/2024 13:59

Ngày 5-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trí (30 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng) 20 năm tù tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Văn Trí bị HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 20 năm tù tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Trí là người nghiện ma túy, nhận thức được việc vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do muốn có ma túy để sử dụng và có tiền tiêu xài, nên khi được một người phụ nữ tên Mon (không rõ nhân thân lai lịch, ở TP.HCM) thuê chở ma túy đến tỉnh Kiên Giang, với giá năm triệu đồng thì Trí đồng ý.

Ngày 20-1, người tên Mon đã gửi một thùng giấy bên trong có nhiều hộp nhựa chứa ma túy đến một chành xe tải đến tỉnh Sóc Trăng cho Trí.

Nhận hàng xong, Trí thuê xe ô tô của người bạn, rồi chở số ma túy nói trên đến TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) để giao cho một người tên Su theo sự chỉ dẫn của Mon.

Đến tối 21-1, khi Trí vừa đi đến khu vực phường An Bình, TP Rạch Giá thì bị Công an TP bắt quả tang. Qua kiểm tra, Công an đã thu giữ toàn bộ số ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 650 gram, gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Nimetazepham.

Theo hồ sơ, trước đó vào ngày 17-1, Trí đã vận chuyển ma túy thuê cho Mon để giao cho Su với tiền công là hai triệu đồng, cạnh đó, Trí còn được Su cho một viên thuốc lắc để sử dụng.