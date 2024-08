Kiên Giang: Lãnh án tù vì nhận quà mừng ra tù là khẩu súng 22/08/2024 15:03

(PLO)- Bị cáo An được một người từng chấp hành án chung tại Trại giam Phước Hòa (tỉnh Tiền Giang) tặng khẩu súng và sáu viên đạn để phòng thân như quà mừng ra tù.

Ngày 22-8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Quách Tấn An (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận) 5 năm tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Quách Tấn An bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 5 năm tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 25-10-2023, tại khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Công an phát hiện An đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68V2-5039 có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Kết quả, Công an thu giữ trên người An, hai túi nilon có chứa nhiều tinh thể màu trắng không đồng nhất. Theo An khai, đây là ma túy mua về nhằm mục đích sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của An tại phòng số 19 nhà trọ Hồng Hải, Công an tiếp tục thu giữ thêm một khẩu súng và sáu viên đạn bằng kim loại.

Quá trình điều tra, An khai nhận, ngày 24-10-2023, trong lúc ngồi nhậu, An được người tên Huy (không rõ tên thật và địa chỉ) đã từng chấp hành án chung tại Trại giam Phước Hòa (tỉnh Tiền Giang) tặng khẩu súng và sáu viên đạn để phòng thân như quà mừng ra tù. Sau đó, An đem về cất giấu tại nhà trọ.

Theo hồ sơ, bị cáo An có hai tiền án tội trộm cắp tài sản và giết người, chưa được xóa án tích.