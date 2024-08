Bắt quả tang cán bộ thuộc một đơn vị của Sở TN&MT Kiên Giang nhận hối lộ 01/08/2024 16:27

Ngày 1-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để điều tra tội nhận hối lộ.

Hai bị can, gồm: Ngô Ngọc Quyền (46 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi); cả hai cùng là cán bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang).

Trong đó, bị can Quyền bị khởi tố và bắt tạm giam, còn bị can Huy bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Ngô Ngọc Quyền (trái) và bị can Nguyễn Quốc Huy. Ảnh: CAKG

Theo thông tin ban đầu, từ tin tố giác, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang bị can Quyền đang nhận tiền hối lộ của anh H số tiền 60 triệu đồng.

Bước đầu làm việc với công an, bị can Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ của mình.

Cụ thể, lợi dụng bản thân được giao nhiệm vụ tham gia xử lý vụ việc vi phạm về khai thác khoáng sản của cha anh H, trong quá trình xử lý vụ việc, bị can Quyền nhiều lần liên hệ, đặt điều kiện: “Sẽ điều chỉnh số liệu để làm giảm khối lượng khai thác khoáng sản trái phép cha anh H, nhằm giảm nhẹ khung xử phạt và gia đình phải chi tiền cho bị can Quyền”.

Theo công an, cùng tham gia nhận hối lộ rồi điều chỉnh số liệu vi phạm trong vụ vi phạm còn có bị can Huy. Do đó, khi hay tin bị can Quyền bị bắt, Huy đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đầu thú.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.