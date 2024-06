'Nổ' có quen biết lãnh đạo TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để lừa đảo 26/06/2024 13:14

(PLO)- Theo Công an tỉnh Kiên Giang, sau khi nhận hơn 15 tỉ đồng, bị can Đạt đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Ngày 26-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Tăng Tấn Đạt (40 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đạt được xác định có liên quan đến nhóm đối tượng phân lô, bán nền trái phép, nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của nhiều người.

Bị can Tăng Tấn Đạt bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAKG

Thông tin ban đầu, năm 2021 Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng và Nguyễn Văn Nguyên câu kết với nhau thành lập công ty LHĐ. Qua đó, các đối tượng đã thu gom đất nông nghiệp, bao chiếm đất rừng, rồi lập dự án khu dân cư trái phép. Sau đó, phân lô, bán nền cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Do quen biết và nghe Đạt “nổ” có quen với nhiều lãnh đạo địa phương, nhóm của Lĩnh đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt để lo cho lãnh đạo nhằm giúp việc phân lô, bán nền trái phép của các đối tượng không bị xử lý.

Thống kê từ năm 2021-2022, nhóm của Lĩnh đã chuyển hơn 15 tỉ đồng cho Đạt. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đạt đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân mà không thực hiện như cam kết trước đó với nhóm Lĩnh.

Liên quan vụ án này, ngày 19-4, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Điệp, Lĩnh và Hùng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can Đặng Văn Hùng, Lê Minh Điệp và Đặng Văn Lĩnh để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAKG

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nguyên (ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAKG

Cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Du Việt Thanh, cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn để điều tra tội nhận hối lộ. Ảnh: CAKG

Ông Trần Văn Việt, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đến Công an đầu thú, khai đã nhận hối lộ của công ty LHĐ. Ảnh: CAKG

Sau đó, Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Du Việt Thanh, cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn để điều tra tội nhận hối lộ. Khởi tố và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương để điều tra tội nhận hối lộ. Mở rộng điều tra, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nguyên (ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án này, nhiều cán bộ ở TP Phú Quốc đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm cho công ty LHĐ. Đó là: Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn; Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm.