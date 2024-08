Kiên Giang: 4 thanh thiếu niên trộm gần 100 đồng hồ nước 21/08/2024 18:56

(PLO)- Khai với Công an, bốn thanh thiếu niên thừa nhận đã lấy cắp gần 100 đồng hồ nước của người dân trên địa bàn TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Chiều 21-8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an phường Vĩnh Hiệp (TP Rạch Giá) đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vụ án bốn thanh thiếu niên trộm cắp gần 100 đồng hồ nước của người dân.

Từ trái qua: Nguyễn Hoàng Nhật A, Lưu Thành Tiến, Lê Hoàng Tiến Đ và Nguyễn Như Th tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Các thanh thiếu niên vi phạm gồm: Nguyễn Như Th (15 tuổi), Lê Hoàng Tiến Đ (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Nhật A (17 tuổi) và Lưu Thành Tiến (19 tuổi). Hiện, bốn thanh thiếu niên này đã được gia đình bảo lãnh.

Trước đó, rạng sáng 16-8 anh TQT, ngụ phường Vĩnh Hiệp phát hiện có tiếng động phía bên ngoài, nên ra xem và phát hiện đồng hồ nước bị mất, nên anh T đã báo vụ việc đến cơ quan Công an.

Qua truy xét, ngày 20-8, Công an phường Vĩnh Hiệp xác định bốn thanh thiếu niên trên có biểu hiện nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả bốn khai nhận ngoài lấy trộm đồng hồ nước của nhà anh T, cả nhóm còn rủ nhau lấy cắp gần 100 đồng hồ nước của người dân trên địa bàn nhiều phường ở TP Rạch Giá.

Số tang vật lấy được, cả nhóm bán lấy tiền chia nhau chơi game và tiêu xài. Công an đã thu hồi hàng chục cái đồng hồ nước chưa kịp tiêu thụ.

Theo công an, đối tượng Lưu Thành Tiến có một tiền án tội cướp giật tài sản, vừa mới ra tù thì tiếp tục tái phạm.