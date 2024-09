Bắt được nghi phạm cướp giật vé số của cụ bà tại Buôn Ma Thuột 07/09/2024 13:07

(PLO)- Sau 24 giờ đồng hồ truy xét, công an đã bắt được nghi phạm cướp giật vé số của cụ bà tại Đắk Lắk.

Ngày 7-9, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thuận Thảo (45 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), nghi can cướp giật 430 tờ vé số của một cụ bà.

Công an dẫn giải Thảo về đại điểm gây án. Ảnh: S.Đ

Trước đó, trưa 6-9, bà NTD (62 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) đến Công an phường Thành Công (TP Buôn Ma Thuột) trình báo về việc bà bị cướp giật 430 tờ vé số (trị giá 4,3 triệu đồng).

Sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp điều tra, rà soát và xác định nghi phạm gây ra vụ cướp giật vé số là Thảo.

Đến khoảng 8 giờ ngày 7-9, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt được Thảo khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại một bãi đất hoang trên địa bàn phường Tân Tiến. Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận mình là người đã cướp giật vé số của cụ bà.

Theo cơ quan điều tra, Thảo có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ sáng 6-9, một người đàn ông đi xe máy đã giật phăng tập vé số trên tay của cụ bà đứng bên đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột. Cụ bà cố níu lại tập vé số và bị té sõng xoài xuống đường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm nghi phạm.