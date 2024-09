Xe chữa cháy che chắn cho hàng chục phương tiện đi qua cầu vượt trong cơn mưa bão ở Hà Nội 07/09/2024 17:40

(PLO)- Khi thấy hàng chục xe máy đi trên đường gặp khó khăn do gió bão thổi mạnh, 3 xe chữa cháy đã chủ động đi chậm để che chắn.

Chiều 7-9, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày tại khu vực gần cầu vượt Trần Hữu Dực, phường Xuân Phương, 3 xe chữa cháy của đơn vị vừa trên đường đi cứu nạn cứu hộ trở về, phát hiện rất nhiều tài xế xe máy không thể di chuyển do gió bão thổi mạnh.

Theo vị này, có khoảng 30 xe máy được xe của lực lượng cảnh sát PCCC che chắn, di chuyển qua khu vực cầu vượt Trần Hữu Dực.

"Sau mỗi lần che chắn cho đoàn xe máy đi qua cầu vượt xong, xe chữa cháy lại vòng lại để tiếp tục che cho những người khác di chuyển qua đoạn đường gió bão. Đoạn đường xe PCCC che chắn cho xe máy đi qua dài khoảng 1km" – vị này cho biết.

Cũng theo vị chỉ huy, trong thời gian mưa bão, người dân cần hạn chế ra ngoài, tốt nhất nên ở trong nhà để tránh gặp những rủi ro không đáng có.

Hoặc nếu có việc cần thiết phải ra ngoài, người dân không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn; tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh.

Hình ảnh xe chữa cháy che chắn cho phương tiện xe máy trong cơn mưa bão. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, người dân cần đặc biệt chú ý khi phải đi qua các khu vực có công trường đang thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, chỉ tính riêng từ chiều 6-9 đến 16 giờ ngày 7-9, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ, do ảnh hưởng của bão Yagi gây ra trên địa bàn thành phố.

Qua đó, cảnh sát đã điều động hơn 140 lượt xe cứu nạn cứu hộ, phương tiện phá dỡ với hơn 1.500 chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.