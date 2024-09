Hà Nội khuyến cáo dân không ra đường, dừng toàn bộ tàu điện, xe buýt do bão số 3 07/09/2024 16:08

(PLO)- Từ 13 giờ ngày 7-9 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hai tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đã dừng chạy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có khuyến cáo người dân TP không ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng nhấn mạnh trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và bảo vệ tài sản; đặc biệt chú trọng bảo vệ đê, hồ đập, những khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về mất an toàn trên địa bàn...

Theo thông tin từ Hanoi Metro, đơn vị vận hành hai tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đã dừng chạy tàu từ 13 giờ ngày 7-9, do ảnh hưởng của bão số 3 . Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo dựa trên tình hình thực tế sau khi bão tan.

Nhân viên vận hành vẫn chốt trực tại các nhà ga để bảo vệ tài sản và xử lý tình huống.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hai tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy phải tạm dừng. Ảnh: MINH TRÚC

Theo ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hanoi Metro, do ảnh hưởng của bão số 3, gió to vượt ngưỡng cho phép và Hà Nội khuyến cáo người dân không nên ra đường, nên đơn vị này quyết định dừng hoạt động hai tuyến tàu nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, đơn vị này cũng đã đề nghị Ban Phòng chống lụt bão của công ty chuẩn bị phương án đón siêu bão Yagi đổ bộ. Trong điều kiện mưa bão, các đoàn tàu của 2 tuyến metro sẽ chuyển từ chế độ lái tự động sang lái thủ công. Việc dừng tàu do điều kiện thời tiết đã nằm trong kế hoạch chạy tàu của Hanoi Metro.

Theo phương án vận hành, tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ ngừng chạy nếu gió vượt quá cấp 8; trong khi ngưỡng chịu gió của tàu Nhổn - Cầu Giấy là cấp 11.

Trưa cùng ngày, đại diện Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết, đã cho dừng dần các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Các chuyến xe đang chở khách sẽ chạy nốt đến điểm cuối trước khi dừng hẳn để tránh bão.

Nhiều cây to, cổ thụ ở Hà Nội đã đổ gục. Ảnh: QUANG VŨ

Trên nhiều lộ trình xe buýt đã ghi nhận tình trạng gió to, ngập úng và cây đổ gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Việc dừng khai thác các phương tiện giao thông công cộng là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân thủ đô.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (7-9), Hà Nội có mưa kèm theo gió lớn do đó đường phố thưa thớt người qua lại. Lúc 13 giờ, mưa nhỏ nhưng gió rất mạnh, người đi xe máy gần như không thể di chuyển. Nhiều người đi đường chọn cách tránh trú ở nơi khuất gió, dưới gầm cầu cạn.