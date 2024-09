Bà Rịa- Vũng Tàu công khai danh sách các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC 06/09/2024 20:54

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu công khai danh sách 19 trường mầm non, hai khách sạn và một công ty không đảm bảo an toàn về PCCC đã đưa vào hoạt động.