Khoảnh khắc người dân Long An xem pháo hoa chào đón đón giao thừa

(PLO)- Cùng với các địa phương trên cả nước, người dân Long An ngắm pháo hoa chụp ảnh, lưu lại khoảng khắc chào đón xuân Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, ước vọng về một năm mới đủ đầy, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Tối 21-1( nhằm ngày 30 tết), hàng vạn người ngàn người dân tỉnh Long An chờ đón xem bắn Pháo hoa, chào tạm biệt năm Nhâm dần 2022, đón năm mới Quý Mão 2023. Người dân Long An ngắm pháo hoa chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc trong ngày đầu năm mới.

Trong đêm đón giao thừa, trên địa bàn tỉnh Long An đã tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại 7 điểm: TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Thạnh.

Những hình ảnh mà PV ghi lại trong đêm giao thừa tại TP. Tân An:

Màn bắn pháo hoa ở TP Tân An kéo dài 15 phút trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân Long An, tất cả đều hi vọng đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

HUỲNH DU