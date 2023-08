Khởi tố giám đốc 1 phòng khám ở Đồng Nai vì làm giả giấy tờ

(PLO)- Khi thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an ra quyết định khởi tố giám đốc phòng khám về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 25 - 8, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) có thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Phan Hồ Hoàng Phúc (29 tuổi) Giám đốc Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm (xã Long Phước, huyện Thành).

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc người lao động được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH chưa phù hợp, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, xác định nơi cấp giấy nghỉ việc là Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm.

Kiểm tra phòng khám, Thanh tra Sở Y tế phát hiện trong phòng khám có lưu nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi tên nhiều bác sĩ nhưng chưa ký tên. Vì vậy Thanh tra Sở Y tế Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an theo quy định pháp luật.

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Khi thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Hồ Hoàng Phúc về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vũ Hội