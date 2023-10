(PLO)- Nhóm trộm trên cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây khiến chủ vựa trái cây truy đuổi, rồi té tử vong, bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 29-10, nguồn tin PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng thực hiện vụ trộm trên cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây, khiến chủ vựa trái cây truy đuổi và té ngã tử vong.

Các bị can bị khởi tố là Đỗ Tấn Đạt (28 tuổi), Lê Chí Trung (33 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và hai đồng phạm khác, về tội trộm cắp tài sản.

Đồng thời, Công an TP.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan vụ án.

Đạt và Trung bị công an khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, vào rạng sáng 17-10, ông CHV (51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức) điều khiển ô tô màu đỏ lưu thông trên đường cao tốc theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi đến đoạn giao với đường 963, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức thì ông V xi nhan phải, cho xe lưu thông chậm lại rồi dừng hẳn tại làn khẩn cấp bên phải.

Sau đó, ông V cho xe bật xi nhan cảnh báo nguy hiểm, xuống xe đi vòng phía sau ô tô rồi qua bên hông phải ô tô đi vệ sinh ra lề đường.

Lúc này, Đạt và Trung điều khiển xe máy ở phía đường hướng ngược lại, đi ngược chiều trên cao tốc. Đến đoạn đối diện với ô tô, cả hai dừng lại ở đoạn khe phân cách giữa hai hướng cao tốc.

Sau đó một người bước qua khe phân cách và chạy nhanh đến mở cửa phía tài xế ô tô, lấy trộm tiền và dây chuyền vàng. Người này bị ông V nhìn thấy nên đã truy đuổi, băng qua cao tốc. Khi kẻ trộm bước qua khe phân cách để lên xe máy đồng bọn đang chờ sẳn thì ông V đã bị té xuống đường 963 tử vong.

Camera ghi lại vụ việc ông V truy đuổi theo nhóm trộm và bị té tử vong

Riêng Đạt và Trung điều khiển xe máy chạy được vài mét thì quay lại ngó xuống nơi ông V té, sau đó tiếp tục tẩu thoát.

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân đi thăm vườn tại khu vực gần đường cao tốc thì phát hiện ông V đã tử vong với nhiều vết thương tại bãi đất trống, dưới khe giữa của cầu vượt đường cao tốc nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là ông V, chủ vựa kinh doanh trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Bước đầu, nguyên nhân khiến ông V tử vong do đa chấn thương.

Ngoài ra, công an còn phát hiện ô tô màu đỏ không có tài xế đang đậu theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Vị trí phát hiện người đàn ông tử vong là làn đường phía đối diện ô tô, cách nơi ông V tử vong khoảng 100 mét.

Theo quan sát, chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống dưới đường 963, nơi người đàn ông tử vong là hơn 10 mét.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, vào cuộc truy xét và bắt giữ Đạt, Trung cùng hai đồng phạm.

