Không cần phải là thiên tài để nhận ra ai sẽ thay Ten Hag làm HLV trưởng MU 27/08/2024 13:39

Sau khi Ruud van Nistelrooy trở lại Manchester United với tư cách là trợ lý của HLV Erik ten Hag, một cựu ngôi sao của “quỷ đỏ” tin rằng một ngày nào đó Nistelrooy có thể thay thế người đồng hương Hà Lan dẫn dắt CLB thành Manchester.

Đó chính là nhận định của cựu danh thủ Real Madrid, Liverpool, MU và tuyển Anh Michael Owen. Michael Owen, người từng được xem là thần đồng của bóng đá Anh còn tuyên bố, không cần phải là thiên tài để nhận ra Nistelrooy sẽ là HLV trưởng MU nếu Ten Hag bị sa thải. Câu chuyện Ten Hag có thể bị MU sa thải đã từng được đề cập nhiều lần mỗi khi MU chơi không tốt và nó lại được khơi dậy khi MU vừa thua Brighton 1-2 ở vòng 2 Premier League, sau trận đầu thắng khó Fulham 1-0.

Van Nistelrooy chấp nhận làm trợ lý cho HLV trưởng MU Ten Hag. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Ruud van Nistelrooy, 48 tuổi, đã bất ngờ trở lại Old Trafford với tư cách là trợ lý HLV của Erik ten Hag. Nhiệm kỳ của Van Nistelrooy với Ten Hag tại MU bắt đầu bằng chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân nhà Old Trafford trước Fulham, nhưng sau đó là trận thua cay đắng 2-1 trên sân khách trước Brighton. Bây giờ, Owen cho rằng, Van Nistelrooy có thể được lãnh đạo MU bổ nhiệm làm HLV trưởng nếu Ten Hag rời Old Trafford.

Trong một cuộc phỏng vấn với OLBG, Michael Owen cho biết: "Đây là một tình huống thú vị đối với Ruud van Nistelrooy tại Manchester United, bởi vì nếu là năm trận, 50 trận hay 500 trận, Erik ten Hag sẽ ra đi vào một thời điểm nào đó. Khi điều đó xảy ra, Manchester United sẽ tìm một HLV mới. Vì điều đó cần thời gian, nên thường sẽ có một HLV tạm quyền hoặc một người tạm quyền trong khi quá trình tìm kiếm diễn ra.

Van Nistelrooy đang là "cánh tay phải" của HLV trưởng MU Ten Hag. ẢNH: PA

Vì vậy, nếu Van Nistelrooy không rời đi trước Ten Hag, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy sẽ tạm quyền làm HLV trưởng MU giống như Ryan Giggs và Michael Carrick đã từng làm trong quá khứ. Ngay cả Ole Gunnar Solskjaer cũng chỉ là HLV tạm quyền của MU và ông ấy đã làm đủ tốt để có thêm thời gian. Và cuối cùng, họ phải giao cho Ole Gunnar Solskjaer công việc chính thức.

Không cần phải là thiên tài mới nhận ra rằng sau khi đã là HLV trưởng (tại PSV) và hiện là trợ lý HLV tại CLB cũ (MU), Van Nistelrooy có thể dẫn dắt MU vào một thời điểm nào đó. Nhưng tôi nghĩ ở giai đoạn này, rõ ràng là Van Nistelrooy đến MU để giúp Ten Hag thay đổi vận mệnh của họ. Tôi không nghĩ là anh ấy để mắt đến “giải thưởng” đó (chiếc ghế HLV trưởng MU) ngay lúc này. Nhưng trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ không ngạc nhiên nếu Van Nistelrooy được quản lý MU trong một số trận đấu”.

Van Nistelrooy đang nỗ lực giúp Garnacho hay các tiền đạo khác của MU cải thiện khả năng ghi bàn. ẢNH: PA

Ruud Van Nistelrooy đã có khởi đầu mạnh mẽ trong sự nghiệp HLV của mình tại CLB của Hà Lan PSV. Sau khi tiếp quản gã khổng lồ Eredivisie vào tháng 3-2022, Van Nistelrooy đã giành được Cúp quốc gia Hà Lan và Siêu cúp Hà Lan. Tuy nhiên, Van Nistelrooy đã từ chức trước trận đấu cuối cùng của PSV trong mùa giải năm ngoái, với lý do "thiếu sự ủng hộ" từ nội bộ CLB.