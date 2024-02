Không khí đón giao thừa tại các địa phương trên cả nước

Đà Nẵng: 21 giờ, tại Đà Nẵng thời tiết chỉ còn 22 độ và gió rất lớn. Trời chuyển lạnh đột ngột trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão vẫn không ngăn được bước chân người dân đổ về khu vực hai bờ sông Hàn đón giao thừa.

Tập trung đông nhất vẫn là hai đầu cầu Rồng, nơi có nhiều linh vật rồng đủ loại được trang trí bắt mắt. Đây cũng là khu vực xem rõ nhất pháo hoa lúc 0 giờ được bắn trên vỉa hè sát sông Hàn, 1 trong 3 điểm bắn pháo hoa giao thừa tại Đà Nẵng năm nay. Không chỉ người dân, nhiều du khách Hàn Quốc, Trung Quốc cũng bắt đầu được xe khách chở về đây thưởng ngoạn khoảnh khắc trời đất giao hòa.

Người dân, du khách tại Đà Nẵng nô nức check in đường hoa xuân và các linh vật rồng trước giờ khắc giao thừa.

Lai Châu: Tết Giáp Thìn năm nay, tỉnh Lai Châu tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, trong đó, tại TP Lai Châu bắn pháo hoa tại hồ Hạ, Phường Tân Phong với số lượng 90 giàn, thời gian bắn từ 23h15.

Theo ghi nhận tại thành phố Lai Châu, dù chưa đến giờ bắn pháo hoa nhưng người dân đã đổ ra các nẻo đường trung tâm thành phố để đi du xuân, đón tết và chờ đợi đến giờ xem bắn pháo hoa. Để phục vụ người vui xuân đón tết an toàn, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lực lượng phân luồng giao thông tại nhiều địa điểm, hướng dẫn người dân đi chơi đêm giao thừa một cách an toàn.

Một cán bộ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Từ đó, đơn vị huy động lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường cuộc sống bình yên cho Nhân dân, cán bộ chiến sỹ ứng trực 24/24 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu…

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Người dân tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành- nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn để chờ đón thời khắc chào đón năm mới.

Từ 17 giờ ngày 9-2(tức chiều 30 Tết), lực lượng chức năng phân luồng các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành. Do đã được hướng dẫn, nên việc di chuyển về khu vực này không xảy ra kẹt xe.

Năm nay, tỉnh Bình Định tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân, và bắn pháo hoa tầm thấp trong giờ phút đón chào năm mới.

Các nghệ sĩ chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn trong đêm 30. Ảnh: DŨNG NHÂN.

Tại TP Cần Thơ: Khoảng từ 20 giờ, dòng người đổ về hướng bờ kè sông Hậu, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Gần đó là vườn hoa nghệ thuật Ninh Kiều, nơi được nhiều người có thể ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đêm giao thừa.

Theo ghi nhận, dù dòng người di chuyển đông nhưng lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng điều tiết, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông thông suốt.

Một chiến sĩ thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, đơn vị đã phân công, chia ca trực 100% để đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết an lành.

Chị Lê Vân (ngụ tỉnh Hậu Giang) chia sẻ qua nghe thông tin trên báo chí năm nay TP Cần Thơ bắn pháo hoa dưới sông nên chị cùng gia đình tranh thủ sắp xếp việc để đi thưởng lãm.

“Năm nay, kinh tế cũng tương đối, nhưng cũng đủ đầy, không quá khó khăn, thiếu thốn. Cầu mong năm tới công việc làm ăn, kinh tế sẽ khá hơn để bà con có cuộc sống khấm khá hơn” - chị Vân bày tỏ.

Khánh Hòa: Người dân bắt đầu đổ ra đường, giao thông ùn tắc cục bộ

Khoảng 20 giờ 15, hàng trăm người dân bắt đầu đổ ra đướng hướng về Quảng trường 2-4 (TP Nha Trang) nơi diễn ra lễ hội âm nhạc và bắn pháo hoa lúc giao thừa.

Hàng ngàn người đổ ra đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ đoạn Ngã 6. Nhiều xe ô tô phải quay đầu, chọn hướng đi khác.

Các ngã đường vào khu vực Quảng trường 2-4 như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai và hai đầu đường Trần Phud đều bị cấm các phương tiện đi vào.

Danh sách các địa điểm bắn pháo hoa năm TP Trực thuộc Trung ương, các điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ bắt đầu lúc 0 giờ ngày 10-2 (nhằm mùng 1 Tết):

- Chào đón năm mới Giáp Thìn, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm giao thừa, với 31 vị trí (quận Hoàn Kiếm có hai vị trí). Trong đó, có chín vị trí bắn pháo hoa tầm cao, mỗi nơi khoảng 600 quả, 22 vị trí còn lại bắn pháo hoa tầm thấp.

Chín vị trí bắn pháo hoa tầm cao ở TP Hà Nội, gồm: phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm); vườn hoa Lạc Long Quân (trước cổng UBND quận Tây Hồ); khuôn viên đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm); công viên Thống nhất (quận Hai bà Trưng); khu vực hồ Văn Quán (quận Hà Đông); thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây); khu đất dự án hồ điều hòa (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) và tại Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đông Anh.

Giao thừa năm nay, TP.HCM có tám điểm bắn pháo hoa, trong đó, có hai điểm bắn tầm cao. Ảnh: LÊ THOA

- Tại TP.HCM, có tám điểm bắn pháo hoa, trong đó, bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Sáu điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa quận Gò Vấp, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

- Giao thừa năm nay, TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo tại ba điểm, gồm: trên đường Bạch Đằng nối dài (ngã ba đường Bạch Đằng nối dài - Bình Minh 6); tại khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và tại Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Theo đó, TP Đà Nẵng bắn gần 2.000 quả pháo tầm cao và 120 giàn tầm thấp. Trong đó, pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn nghệ thuật không nhạc nền, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa FireOne và hệ thống bán tự động bắn pháo hoa L100S.

- TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen với pháo hoa tầm thấp tại 12 điểm với 6.000 quả tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa ở TP Hải Phòng gồm: tại Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật TP (Hồ Tam Bạc); Hồ An Biên, sân Huyện ủy huyện Thủy Nguyên; sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo; sân vận động huyện Tiên Lãng; nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương; khu Cầu cảng Cát Bà (huyện Cát Hải); trung tâm hành chính quận Dương Kinh; bến đua thuyền rồng (huyện Kiến Thụy); bờ hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An); sân vận động Đầm Vuông (quận Đồ Sơn); nhà thi đấu đa năng huyện An Lão.

Lần đầu tiên, TP Cần Thơ huy động sà lan 2.500 tấn neo đậu trên sông Hậu phục vụ bắn pháo hoa tầm cao. Ảnh: BT

- Tại TP Cần Thơ, có năm điểm tổ chức bắn pháo hoa, trong đó có một điểm tầm cao, được đặt trên sà lan neo đậu tại khu vực ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu (cách nhà hàng Hoa Sứ 300m). Đây là lần đầu tiên, Cần Thơ huy động sà lan 2.500 tấn phục vụ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao.

Ngoài ra, TP Cần Thơ còn có bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp bắt đầu bắn lúc 22 giờ, đó là: tại khu Đô thị Hoàng Gia (quận Thốt Nốt); tại công viên Phan Văn Trị (huyện Phong Điền); tại Quảng trường huyện Thới Lai và tại Công viên Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ).

Khánh Hoà: Liên đoàn Lao động TP Nha Trang thăm hỏi, động viên công nhân môi trường

Tối 30 Tết, Liên đoàn Lao động TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và lì xì cho 100 công nhân thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

Anh Đinh Văn Nghĩa, công nhân Công ty CP môi trường đô thị Nha Trang, cho biết đã làm công việc dọn vệ sinh được 13 năm.

"Năm nào ít rác thì 22 giờ 30 là xong, còn nhiều thì gần giao thừa mới xong. Nhiều năm tôi đã đón Tết trên đường, về đến nhà đã sang ngày mới. Nghề nào nghiệp nấy, mình cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sức nhỏ bé để làm sạch phố phường, người dân đón Tết vui vẻ", anh Nghĩa chia sẻ.

"Dù là món quà nhỏ nhưng chúng tôi mong sẽ là nguồn động viên, góp phần giúp các công nhân đón Tết trọn vẹn niềm vui", lãnh đạo Liên đoàn Lao động Nha Trang nói.

Các địa điểm bắn pháo hoa đón giao thừa tại một số tỉnh ĐBSCL: - Tỉnh Long An có bảy địa điểm bắn pháo hoa đón giao thừa, gồm: sân vận động Long An (TP Tân An); đền thờ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức); công viên huyện Cần Đước; trụ sở Huyện ủy huyện Cần Giuộc; khu bờ kè ở thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh); sân vận động thị xã Kiến Tường và sân vận động huyện Đức Hòa. - Tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa lúc 22 giờ, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải) và tại khu vực đường băng Sân bay cũ (TP Rạch Giá). - Tỉnh Hậu Giang có sáu điểm bắn pháo hoa, gồm: Quảng trường Hòa Bình (TP Vị Thanh); cầu Phú Xuyên (thị xã Long Mỹ); cầu Tân Hiệp (huyện Châu Thành A); khu di tích thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ); Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp và khu đô thị mới TP Ngã Bảy. Trong đó, điểm tại TP Vị Thanh dự kiến sẽ bắn pháo hoa lúc 22 giờ. - Tỉnh Tiền Giang có bảy điểm bắn pháo hoa, đó là: Quảng trường Hùng Vương (TP Mỹ Tho); Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy; Công viên 27-8 (huyện Tân Phước); Khu đất trống, trụ sở cũ của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo; Trung tâm tổ chức sự kiện thị xã Gò Công; sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công và tại khu dân cư thuộc ấp Hậu Phú 1 (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè). - Tỉnh Vĩnh Long có ba điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, gồm: điểm chính tại Quảng trường TP Vĩnh Long. Hai điểm bắn theo cụm là cụm Long Hồ - Mang Thít - Vũng Liêm (điểm bắn tại huyện Mang Thít); cụm Trà Ôn - Tam Bình - Bình Minh - Bình Tân (điểm bắn tại huyện Tam Bình). - Tỉnh Trà Vinh tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP Trà Vinh và thị xã Duyên Hải.

Cấm lưu thông nhiều tuyến đường khu vực bắn pháo hoa đêm giao thừa (PLO)- Sở GTVT TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực trung tâm quận 1 phục vụ chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

Đêm giao thừa có được đốt pháo hoa tại nhà? (PLO)- Nhiều người chưa phân biệt được pháo hoa, pháo nổ và pháo hoa nổ dẫn đến việc lầm tưởng sẽ được sử dụng tất cả các loại pháo này trong đêm giao thừa.

NHÓM PHÓNG VIÊN