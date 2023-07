Kiến nghị xử phạt người mặc đồ rằn ri, quân trang, quân dụng không rõ mục đích

(PLO)- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, cho rằng cần ban hành quy định cụ thể về việc xử lý các trường hợp mặc đồ rằn ri, quân trang, quân dụng không rõ mục đích.

Chiều 28-7, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức dẫn đầu đoàn khảo sát Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm việc với UBND TP.HCM phục vụ thẩm tra dự án Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Ngoài góp ý về vấn đề công nghiệp quốc phòng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thiếu tướng Lê Xuân Thế nói, nêu thêm ý kiến về vấn đề quản lý quân trang, mua bán trái phép.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế cho rằng, vừa qua mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh mặc quân phục, đeo súng giả...

Tại TP.HCM, để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tư lệnh tham mưu cho UBND TP phương pháp “chống chế” là khi phát hiện người nào mặc quân trang, quân phục thì mời lên giải thích, vận động để họ tự giác. Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương, quản lí thị trường, công an kinh tế… kiểm tra các cơ sở kinh doanh nếu không có giấy phép, không có nguồn gốc thì thu hồi, xử phạt.

Nhưng theo Thiếu tướng Lê Xuân Thế, đây chỉ mới là cách chữa cháy tạm thời, không phải là giải pháp căn cơ.

Theo ông, cần ban hành quy định cụ thể về việc xử lý các trường hợp này, không thể để nhan nhản các hình đó trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ.

THANH TUYỀN