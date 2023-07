TP.HCM: Liên tiếp phát hiện quần, áo rằn ri 'nhiều không'

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) cho biết, trong tuần qua lực lượng QLTT phối hợp với lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, Quận 12 kiểm tra một số địa điểm kinh doanh thời trang. Qua đó đã phát hiện một số cửa hàng bán quần áo có họa tiết rằn ri giống quân trang của lực lượng công an, quân đội không có hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, ngày 19-7, Đội QLTT số 18 phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn; Đội An ninh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an xã Trung Chánh tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh, chứa trữ hàng hóa tại địa chỉ 119/6 đường Nguyễn Ảnh Thủ (ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) do bà N.T.H làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang chứa và kinh doanh quần, áo các loại có họa tiết rằn ri giống quân trang của lực lượng công an, quân đội không có nhãn hiệu, chưa qua sử dụng, không ghi xuất xứ. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Kiểm đếm thực tế có tổng cộng 547 đơn vị sản phẩm gồm áo sơ mi ngắn tay, dài tay, áo thun ngắn tay, quần ngắn, quần dài. Đội QLTT số 18 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 18-7, Đội QLTT số 12 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang tại 78 Quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) do bà L.T.H.N làm chủ kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa gồm 125 đơn vị sản phẩm gồm quần, áo rằn ri các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Hàng hóa không có nhãn hiệu, không ngày sản xuất, không có hồ sơ chất lượng kèm theo, chưa qua sử dụng.

Đội QLTT số 12 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

