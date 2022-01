Mua hơn 410.000 ô tô năm 2021 Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới đây công bố doanh số bán xe của các đơn vị thành viên cả năm 2021 đạt 304.149 xe, tăng 3% so với năm 2020. Nếu tính chung cả doanh số của TC Motor và VinFast thì trong năm 2021 cả nước tiêu thụ tổng cộng 410.390 xe các loại. Ô tô nhập khẩu giảm mạnh Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kỳ 1 của tháng đầu tiên năm 2022 (từ ngày 1 đến 15-1 vừa qua), số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam chỉ đạt 2.317 xe với giá trị hơn 68 triệu USD. Như vậy, so với nửa cuối tháng 12-2021, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chỉ bằng 37,3%. Trong đó, lượng ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống có 2.035 xe, đạt kim ngạch hơn 50 triệu USD. Còn đối với ô tô tải có 130 chiếc, kim ngạch đạt hơn 7 triệu USD. Riêng ô tô trên chín chỗ ngồi không nhập khẩu một chiếc xe nào về Việt Nam. Đây là con số đáng kinh ngạc từ trước đến nay đối với số lượng xe nhập về Việt Nam. Do xe nhập về giảm nên hiện nay tại thị trường Việt Nam, một số dòng xe nhập khẩu khan hiếm hàng phục vụ người dân dịp tết. Đơn cử như Ford Ranger, Toyota Corolla Cross, Ford EcoSport… Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng trong năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Theo đó, cả nước nhập 160.035 xe với tổng kim ngạch đạt 3,66 tỉ USD. Con số này tăng 52,1% về lượng và tăng 55,7% về kim ngạch so với năm trước đó.