Mua nhà Vinhomes tặng voucher xe Vinfast lên tới 200 triệu

Thông tin tham khảo các dòng xe của Vinfast: VinFast Lux SA2.0 là mẫu SUV 7 chỗ, được trang bị động cơ I4 2.0L công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, hộp số ZF tự động 8 cấp đi kèm hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tiêu chuẩn (Base) sẽ có giá 1.580.000.000 đồng, bản Nâng Cao (Plus) là 1.664.400.000 đồng, bản Cao cấp là 1.853.400.000 đồng hoặc 1.864.400.000 đồng tùy nội thất (đã bao gồm VAT). VinFast Lux A2.0 là mẫu sedan 5 chỗ được trang bị động cơ 2.0L với hai tùy chọn công suất 174 hoặc 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 hoặc 350 Nm, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. VinFast Lux A2.0 phiên bản Tiêu chuẩn (Base) sẽ có giá mới là 1.129.000.000 đồng, bản Nâng cao (Plus) là 1.217.000.000 đồng, bản Cao cấp (Premium) là 1.367.700.000 đồng hoặc 1.378.700.000 đồng tùy theo màu da nội thất (đã bao gồm VAT). VinFast Fadil là mẫu hatchback 5 chỗ, được trang bị động cơ 1.4L, công suất 98 mã lực, mô-men xoắn cực đại 128Nm, hộp số vô cấp đi kèm hệ dẫn động cầu trước. VinFast Fadil phiên bản Tiêu chuẩn có giá 414.900.000 đồng, bản Nâng cao (Plus) là 449.000.000 đồng và bản Cao cấp (Full) là 491.900.000 đồng (đã bao gồm VAT).