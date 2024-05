Klopp chế nhạo MU, Man City và Chelsea tại sự kiện đặc biệt 29/05/2024 13:29

HLV Jurgen Klopp đã rời Liverpool vào cuối mùa giải sau gần 9 năm dài gắn bó với đội chủ sân Anfield. Vào tối thứ ba (giờ Anh), Jurgen Klopp đã phát biểu tại một sự kiện đặc biệt trước khoảng 10.000 người hâm mộ Liverpool.

Jurgen Klopp rời bỏ các đối thủ ở Premier League bằng lời chế nhạo khi ông bước lên sân khấu để nói lời chia tay Liverpool. Chiến lược gia 56 tuổi người Đức tham dự buổi hỏi đáp tại sự kiện có tên An Evening With Jurgen Klopp ở M&S Bank Arena, với người dẫn chương trình John Bishop và Peter McDowall và các màn trình diễn của The Lightning Seeds, The Zutons, cùng ca sĩ opera Alfie Boe, người đã hát bài You'll Never Walk Alone.

Klopp bật khóc trong sự kiện cuối cùng chia tay Liverpool. ẢNH: MIRROR

Sự kiện này cũng chứng kiến ​​​​những gương mặt nổi tiếng như Will Arnett và Daniel Craig gửi video nói lời tri ân tới Klopp. Klopp đã chiêu đãi người hâm mộ Liverpool một buổi tối cuối cùng, trước khi rời đi giao lại quyền huấn luyện Liverpool người kế nhiệm Arne Slot.

Tại sự kiện, Klopp đã bật khóc nức nở trước khoảnh khắc phải chia tay đội bóng thân yêu mà ông có gần 9 năm gắn bó. Klopp chia sẻ đầy cảm xúc: “Ngoài việc kết hôn với Ulla, gia nhập Liverpool là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi”.

Trong sự kiện hỏi đáp, Klopp đã buông những câu bông đùa nhẹ nhàng nhưng sâu cay nhắm vào các đối thủ chính của Liverpool tại Premier League như Manchester United, Man City hay Chelsea. Klopp nói đùa rằng, ông được trao một danh sách những điều không nên nói trong buổi hỏi đáp này.

Klopp trả lời phần hỏi đáp trong sự kiện. ẢNH: PA

Jurgen Klopp nói về chủ đề cần tránh: "TNT Sports (nhà đài), không thảo luận lúc 12h30; trọng tài; chúng tôi không nói về Man City, không biết tại sao; chúng ta không nói về những vấn đề tài chính, không biết tại sao; VAR”.

Đối thoại vào buổi tối, John Bishop sau đó đã hỏi Klopp về điều gì có thể xảy ra nếu Liverpool giành thêm 2 danh hiệu Premier League nhờ việc Man City bị tước bỏ danh hiệu nếu họ bị kết tội vi phạm 115 cáo buộc về luật công bằng tài chính. HLV Jurgen Klopp nói: “Nếu bạn tổ chức một cuộc diễu hành xe buýt thì tôi sẽ tham gia. Mất bao lâu, tôi không quan tâm là bao lâu”.

Jurgen Klopp sau đó chuyển sự chú ý sang Chelsea, khi ông đề cập đến việc HLV Mauricio Pochettino bị The Blues sa thải. Sau khởi đầu khó khăn, Chelsea thắng liên tục vào cuối mùa và kết thúc ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, kèm một suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Bất chấp đội bóng của Pochettino còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, đây có vẻ là một thành tích đáng kể dựa trên phong độ từ đầu đến gần cuối mùa giải của Chelsea.

Klopp buông lời chế nhạo MU, Man City và Chelsea. ẢNH: GETTY, PA

Tuy nhiên, vào tuần trước, HLV Mauricio Pochettino đã rời Chelsea sau khi cả hai đạt được thỏa thuận. Chelsea hiện đã bổ nhiệm HLV Enzo Maresca thay thế cho chiến lược gia người Argentina.

Jurgen Klopp chia sẻ đầy mỉa mai: “Chúng ta nên thực sự hạnh phúc khi có họ (Tập đoàn thể thao Fenway sở hữu CLB Liverpool) chứ không phải những người đã mua CLB thành London (Chelsea). Tôi sẽ không thể sống sót được một năm với họ (nếu dẫn dắt Chelsea).

Cuối cùng, Chelsea chơi thứ bóng đá mà mọi người đều nghĩ "Ồ, họ có thể trở lại" và sau đó họ sa thải HLV trưởng. Các chủ sở hữu cảm thấy có trách nhiệm với câu lạc bộ. Họ có phải là tốt nhất trên thế giới? Tôi không biết, tôi không thể nói. Nhưng họ đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi cảm thấy được hỗ trợ (ở Liverpool)”.

Klopp không ngại mỉa mai các CLB kình địch của Liverpool. ẢNH: GETTY

Cuối cùng đến lượt kẻ thù không đội trời chung của Liverpool là MU. Klopp không đồng tình về cách MU xử lý trong trường hợp của Jadon Sancho, người mâu thuẫn với HLV Erik Ten Hag và phải trở lại Đức chơi cho đội bóng cũ Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn.

Chiến lược gia người Đức bóng gió rằng thay vì đuổi Sancho đi dưới dạng cho mượn, nhiệm vụ của MU là giúp nuôi dưỡng cầu thủ này trở lại đạt phong độ tốt nhất tại Old Trafford. Klopp chê trách HLV Ten Hag của MU xử lý vấn đề của Sancho không thuyết phục.

Jurgen Klopp chính thức chia tay Liverpool. ẢNH: PA

Jurgen Klopp nói thêm: “Nếu cả thế giới mất niềm tin vào cầu thủ, người quản lý phải là người đứng sau cầu thủ. Tôi không thể chỉ mua và nói "anh ta vô dụng", giống như các câu lạc bộ khác đã làm, mua một cầu thủ với giá 80 triệu bảng Anh và sau đó đẩy anh ta đi dưới dạng cho mượn!”.