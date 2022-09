Klopp run rẩy cho số phận như đồng hương Tuchel

Cựu tiền vệ AC Milan, Clarence Seedorf, đã so sánh tiền đạo Roberto Firmino của Liverpool với Karim Benzema của Real Madrid sau khi xem cầu thủ người Brazil thi đấu cho Lữ đoàn đỏ trong trận thua nặng 1-4 ở Champions League với Napoli vào rạng sáng ngày 8-9.

Đó là một trận đấu đáng quên đối với Liverpool khi họ để Napoli làm nên chuyện dễ dàng tại sân vận động Diego Armando Maradona. Đội bóng đến từ nước Ý đã nổ phát súng đầu tiên nhờ một nỗ lực của Piotr Zielinski từ chấm phạt đền chỉ năm phút sau cuộc chạm trán.

Đáng nói là sau khi để lọt lưới bàn thua, Liverpool cũng không cải thiện được tình hình và còn tạo điều kiện cho đội chủ nhà ghi thêm ba bàn nữa. Các học trò của Jurgen Klopp đã gỡ lại một bàn nhờ Luis Diaz nhưng đó là điều tốt nhất họ có thể làm trong một trận đấu rất đáng thất vọng kết thúc với tỷ số 1-4 cả trận.

Roberto Firmino đá chính thay vì Darwin Nunez trong trận gặp Napoli. Mặc dù cầu thủ người Brazil không thể tìm thấy mành lưới đối phương, nhưng Seedorf khẳng định rằng anh là một cầu thủ cần thiết có mặt thường xuyên trong đội, cũng như ví anh như tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid.

Seedorf chia sẻ: “Roberto Firmino biết cách chơi lùi sâu hơn một chút và đi sang cánh. Anh là một số 9 có thể biết được những gì đội cần và HLV Klopp sẽ tập trung rất nhiều vào anh ấy trong mùa giải này, bất chấp sự xuất hiện của Nunez".

Phản ứng về kết quả, cựu cầu thủ người Hà Lan Clarence Seedorf dường như không ngạc nhiên khi ông khẳng định rằng Liverpool sẽ không bao giờ dễ dàng tìm có được điểm trên sân của Napoli: “Sân vận động Diego Maradona ngay lập tức khiến bạn hiểu rằng ở đây bạn không thể đi dạo và tôi nghĩ các cầu thủ Liverpool đã hiểu điều đó sau trận này”.

Lữ đoàn đỏ đã có một khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ, khi phải vật lộn để gây ấn tượng trên khắp các giải đấu quốc nội và châu lục. Hiện tại, họ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 9 điểm, ghi được 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại cho đến nay. Họ cũng đã tự đặt gánh nặng lên mình để giành quyền vào vòng loại trực tiếp Champions League sau khi để thua thảm hại 1-4 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn Napoli.

HLV Jurgen Klopp và các học trò của ông sẽ cần phải bắt đầu ngay lập tức và cứu vãn mùa giải của họ trước khi quá muộn. Thậm chí, chiến lược gia người Đức còn bị so sánh với đồng hương HLV Tuchel vừa bị Chelsea sa thải do thành tích kém cỏi. Ngay lập tức, Klopp bào chữa Liverpool khác với Chelsea do suy nghĩ của những ông chủ khác nhau, dù vẫn run rẩy vì không biết ngày mai sẽ ra sao.

Klopp hy vọng Liverpool sẽ đảo ngược tình thế trong các trận đấu tiếp theo. Lữ đoàn đỏ sẽ phải nhanh chóng kiếm điểm ngay lượt trận thứ hai gặp đại diện đến từ Hà Lan là Ajax trên sân Anfield tối 13-9. Bởi ở trận ra quân, Ajax cũng thắng đậm Rangers 4-0. Cuộc cạnh tranh hai suất đi tiếp ở bảng A có thể sẽ diễn ra giữa ba đội Liverpool, Ajax và Napoli.