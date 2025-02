2 cách thay đổi số điện thoại đăng ký ứng dụng VNeID mới nhất

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử, sổ sức khỏe điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Cách xem điểm GPLX trên ứng dụng VNeID mới nhất (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản 2.1.14, nhà phát triển ứng dụng VNeID đã bổ sung một mục hiển thị điểm GPLX, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và theo dõi.

Cách đổi số điện thoại đăng ký ứng dụng VNeID

Theo quy định, mỗi số điện thoại chỉ liên kết với một tài khoản VNeID duy nhất. Do đó, trong trường hợp muốn đổi số điện thoại mới, bạn đọc có thể áp dụng một trong hai cách sau.

1. Đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua file APK.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản tương ứng. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản mới nhất là VNeID 2.1.15 với giao diện được “làm mới” hoàn toàn để mừng xuân Ất Tỵ 2025.

Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Để thay đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID, bạn hãy chuyển sang mục Cài đặt ở góc phải, kéo xuống cuối trang và bấm vào tùy chọn Thay đổi số điện thoại - Tạo mới yêu cầu, nhập passcode hoặc vân tay (khuôn mặt) để xác thực lại.

- Bước 4: Tiếp theo, bạn cần phải chụp ảnh chân dung theo đúng chuẩn (có video hướng dẫn) và xác thực lại số điện thoại mới thông qua SMS OTP. Lưu ý, số điện thoại mới chỉ chính thức được sử dụng sau khi có thông báo xử lý yêu cầu thành công.

Gửi yêu cầu đổi số điện thoại trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Đổi số điện thoại đăng ký VNeID thông qua tổng đài 1900 0368

Trong một số trường hợp, việc đổi số điện thoại VNeID không thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng. Khi đó, người dùng có thể lựa chọn một trong hai phương án sau:

- Đến công an xã/phường: Người dân mang theo CCCD gắn chip đến công an địa phương để yêu cầu đổi số điện thoại. Cơ quan chức năng sẽ xác minh thông tin và gửi danh sách lên Bộ Công an. Khi số điện thoại mới được cập nhật, người dùng sẽ nhận tin nhắn xác nhận.

- Gọi tổng đài hỗ trợ: Với phương thức này, bạn chỉ cần gọi đến số tổng đài hỗ trợ 1900 0368. Lúc này, nhân viên tổng đài sẽ xác minh danh tính và hướng dẫn quy trình đổi số điện thoại.

Lưu ý, thời gian xử lý yêu cầu thông thường sẽ mất từ 7-10 ngày để hoàn tất. Khi thông tin đã được xác thực, Bộ Công an sẽ gửi tin nhắn xác nhận và người dùng cần kích hoạt lại VNeID bằng số điện thoại mới.

Người dân có thể đổi số điện thoại đăng ký VNeID ngay tại nhà. Ảnh: MINH HOÀNG/Canva

Từ năm 2025, người dân có thể xuất trình giấy tờ trên ứng dụng VNeID thay cho bản giấy được không? (PLO)- Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 73/2024, trong đó quy định cụ thể các loại giấy tờ mà CSGT sẽ kiểm tra khi dừng xe. Vậy người dân có thể xuất trình giấy tờ trên ứng dụng VNeID được không?