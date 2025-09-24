AI có thể đóng góp 80 tỉ USD nếu được áp dụng rộng rãi

(PLO)- Tại sự kiện NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City 2025, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG, đã chia sẻ nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) có chủ quyền cho Việt Nam.

Đây là chuỗi sự kiện toàn cầu do NVIDIA tổ chức, đưa những công nghệ AI mới nhất đến các trung tâm đổi mới của thế giới. Sau TP.HCM, sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra tại Tokyo, Sydney và Seoul.

Hướng tới AI có chủ quyền

Trong phiên thảo luận “Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, Năng lực và Cơ hội”, các diễn giả gồm ông Võ Xuân Hoài (Phó Giám đốc NIC), ông Lê Hồng Minh (Chủ tịch VNG) và ông Phạm Minh Tuấn (CEO FPT Software) đã phân tích những bước đi cần thiết để Việt Nam hình thành hệ sinh thái AI độc lập.

“Chính phủ đang tập trung vào việc xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt phục vụ nghiên cứu và phát triển AI. Bên cạnh đó, việc phát triển đội ngũ nhân tài AI cũng đang được triển khai với mục tiêu hơn 50.000 kỹ sư trong những năm tới. Đồng thời Chính phủ cần ban chính sách mang tính hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, startup và cộng đồng nhân lực, qua đó hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp AI trong vòng 5 năm tiếp theo”, ông Võ Xuân Hoài nhấn mạnh.

Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030 cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới và ứng dụng AI hàng đầu khu vực.

Theo ông Lê Hồng Minh, “AI có chủ quyền là phải xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI thực chất, có giá trị riêng biệt, trong bối cảnh vốn đầu tư của Việt Nam còn rất nhỏ so với thế giới. Người dùng không thể bị ‘ép’ dùng AI, mà AI phải được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm”.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG tại sự kiện NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City 2025.

Hiện VNG đã thương mại hóa thành công AI Cloud trong 6 tháng, đồng thời 20% người dùng Zalo hiện đang trải nghiệm các tính năng AI sau 2 năm thử nghiệm. “AI hiện nay giống như thời điểm Internet những năm 1995-1996: còn nhiều nghi ngờ, nhiều yếu tố bất định. Các nhà phát triển cần giữ sự hứng khởi, mạnh dạn khám phá, thử - sai, và bám theo động lực doanh thu ngay từ đầu”, ông nói thêm.

Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu

Một điểm nhấn tại sự kiện là việc GreenNode, đơn vị AI Cloud thuộc VNG, ra mắt GreenMind-Medium-14B-R1 (GreenMind). Đây là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên tích hợp trên nền tảng NVIDIA NIM, được tối ưu hóa để vận hành chỉ với một GPU NVIDIA H100 Tensor Core.

Ông Võ Trọng Thư, Trưởng phòng AI Lab của GreenNode, cho biết: “GreenNode tập trung làm chủ công nghệ cốt lõi, đồng thời phát triển GreenNode AI Platform như một nền tảng mở, giúp AI trở nên dễ tiếp cận và gần gũi hơn với cộng đồng”.

Ông Võ Trọng Thư, Trưởng phòng AI Lab của GreenNode.

Mô hình này hỗ trợ nhiều ứng dụng thực tiễn như trợ lý doanh nghiệp, chatbot thông minh, hệ thống tìm kiếm nâng cao và các tác vụ suy luận phức tạp bằng tiếng Việt.

“Các mô hình AI thế hệ mới không chỉ dừng ở hỏi - đáp, mà còn bắt đầu biết ‘suy nghĩ’. Để làm được điều đó, chúng ta phải xây dựng dữ liệu reasoning bằng tiếng Việt, huấn luyện trên kho tri thức của chính người Việt. Chỉ khi đó, mô hình mới phản ánh đúng cách tư duy và giá trị Việt Nam”, ông Thư nhấn mạnh.

TS. Châu Thành Đức, Trưởng bộ phận R&D tại Zalo AI, cho biết việc huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt đòi hỏi dữ liệu chất lượng và phương pháp triển khai phù hợp với điều kiện nguồn lực hạn chế.

Theo đánh giá của bộ chuẩn VMLU, mô hình LLM tiếng Việt do Zalo phát triển đạt năng lực gấp 1.5 lần GPT-3.5 của OpenAI và đứng thứ hai thế giới (sau LLaMA-3-70B của Meta) về xử lý tiếng Việt. Thành công này đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á sở hữu LLM nội địa.

Ông Lê Hồng Minh cho biết: “Mục tiêu lớn của Zalo là sau 5 năm nữa, 100% người dân Việt Nam sẽ sử dụng nền tảng nhắn tin và trợ lý AI thông minh do Zalo phát triển”.

TS. Châu Thành Đức, Trưởng bộ phận R&D tại Zalo AI cho biết Việt Nam là một trong số ít quốc gia Đông Nam Á sở hữu LLM nội địa.

Theo báo cáo Sizing the Prize của PwC, AI có thể đóng góp 15.700 tỉ USD cho GDP toàn cầu vào năm 2030. Riêng tại Việt Nam, Google dự báo AI có thể đóng góp khoảng 80 tỉ USD, tương đương 12% GDP vào năm 2030 nếu được ứng dụng rộng rãi. Báo cáo WIN World AI Index 2025 cũng xếp Việt Nam ở vị trí thứ 6 trong số 40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho AI, đạt 59,2 điểm trên thang 100. Dự kiến đến cuối năm 2025, Việt Nam sẽ công bố bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia cùng với Luật AI đầu tiên, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc phát triển AI có chủ quyền.

