Sử dụng màn hình nhiều, người trẻ dễ mắc bệnh tim?

(PLO)- Một nghiên cứu mới cho thấy thời gian sử dụng màn hình hàng ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn ở thanh thiếu niên.

Giảm thời gian sử dụng màn hình và ngủ đủ giấc có thể giúp giảm thiểu những tác động này.

Một nghiên cứu mới cho thấy thời gian sử dụng màn hình hàng ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn ở thanh thiếu niên. Ảnh: AI.



Bệnh tim là một vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến cả trẻ em. Nguy cơ này có thể trở nên trầm trọng hơn khi người trẻ dành nhiều thời gian cho màn hình, dẫn đến ít vận động và thói quen ăn uống không lành mạnh.

Nghiên cứu được tiến hành như thế nào?

Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, sử dụng hai nhóm bà mẹ và trẻ em để khám phá mối quan hệ giữa thời gian sử dụng màn hình và sức khỏe. Dữ liệu được thu thập từ khi trẻ sinh ra cho đến khi trưởng thành. Thời gian sử dụng màn hình được đo lường thông qua bảng câu hỏi.

Nghiên cứu tập trung vào nguy cơ tim mạch chuyển hóa (CMR), bao gồm các yếu tố như vòng eo, huyết áp, cholesterol và glucose. Các biện pháp sức khỏe bổ sung như kháng insulin, dấu hiệu viêm và thành phần cơ thể cũng được phân tích.

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Tăng nguy cơ bệnh tim mạch: Cứ mỗi giờ ngồi trước màn hình tăng thêm, nguy cơ tim mạch chuyển hóa tổng thể lại tăng nhẹ. Tác động này rõ rệt hơn ở bé trai.

Mối liên hệ tăng dần theo tuổi: Mối liên hệ giữa thời gian sử dụng màn hình và nguy cơ tim mạch chuyển hóa rõ rệt hơn ở độ tuổi 10 so với độ tuổi 6.

Tăng kháng insulin: Nghiên cứu cũng cho thấy cứ mỗi giờ sử dụng màn hình tăng thêm, tình trạng kháng insulin lại tăng nhẹ nhưng đáng kể.

Vai trò của giấc ngủ: Giấc ngủ nổi lên như một yếu tố then chốt. Tác động tiêu cực của thời gian sử dụng màn hình lên nguy cơ tim mạch chuyển hóa trở nên tồi tệ hơn khi trẻ ngủ ít hơn hoặc đi ngủ muộn hơn.

Cần làm gì để giảm thiểu rủi ro?

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, màn hình là một phần quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy việc dành quá nhiều thời gian cho màn hình có thể dẫn đến các hậu quả về sức khỏe như tăng nguy cơ kháng insulin và huyết áp cao.

Giảm thời gian sử dụng màn hình, dù chỉ một chút, cũng có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này. Tìm kiếm sự cân bằng là chìa khóa. Khuyến khích trẻ em tạm dừng sử dụng màn hình, vận động và tuân thủ lịch trình ngủ đều đặn có thể tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt là giấc ngủ.

Bằng cách đặt ra giới hạn thời gian sử dụng màn hình và ưu tiên các hoạt động như vui chơi ngoài trời, cha mẹ và người chăm sóc có thể giúp bảo vệ sức khỏe của con em mình.

