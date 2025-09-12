Synopsys tăng tốc đào tạo nhân lực vi mạch Việt Nam

(PLO)- Việc Synopsys đầu tư vào việc đào tạo nhân lực vi mạch tại Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, mà còn góp phần biến Việt Nam thành điểm đến chiến lược của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Mới đây, Tập đoàn công nghệ Synopsys đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 25 học viên xuất sắc của Chương trình Đào tạo Tài Năng Thiết Kế Vi Mạch Mùa Hè 2025 (Intensive Training Program 2025 - Summer Program). Đây là khóa học thứ 6 được Synopsys triển khai nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế vi mạch.

Được chọn lọc từ hơn 530 ứng viên, các học viên đã trải qua 10 tuần đào tạo kiến thức chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, trước khi bước vào cuộc thi thực hành “Chipathon”.

Điểm nhấn mới năm nay là chuỗi bài lab thực tế cho phép người học tiếp cận toàn bộ quy trình thiết kế, từ Synthesis đến Signoff, với dữ liệu và tình huống sát với môi trường làm việc.

Ông Nguyễn Phúc Vinh, Giám đốc cấp cao Bộ phận Ứng dụng Kỹ thuật tại Synopsys. Ảnh: TIỂU MINH

Ông Nguyễn Phúc Vinh, Giám đốc cấp cao Bộ phận Ứng dụng Kỹ thuật tại Synopsys, chia sẻ: “Chương trình này là một phần trong cam kết dài hạn của Synopsys nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vi mạch tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích, hỗ trợ và tạo động lực cho các sinh viên tài năng theo đuổi đam mê trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, một lĩnh vực đang có tiềm năng tăng trưởng rất lớn.”

Theo Synopsys, sinh viên Việt Nam được đánh giá cao nhờ nền tảng học thuật tốt, tinh thần vượt khó, khả năng học hỏi nhanh và niềm đam mê STEM, những yếu tố then chốt để thành công trong ngành bán dẫn.

Synopsys đào tạo nhân lực vi mạch Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Em Nguyễn Huyền Thoại, một học viên xuất sắc trong khóa học, cho biết: “Chương trình cung cấp cho em rất nhiều kiến thức chuyên sâu và tài liệu đặc biệt, đồng thời giúp em có được các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này.”

Kể từ khi triển khai vào năm 2022 dưới sự bảo trợ của Synopsys Academic Research Alliances (SARA), chương trình đã đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam, với tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt tới 90%. Phần lớn học viên hiện đang làm việc tại các công ty thiết kế IC trong nước và khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, Synopsys còn phối hợp với Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP Training Center) và SunEdu tổ chức khóa “Train the Trainer” cho 29 giảng viên tại TP.HCM trong tháng 9.

Tỉ lệ sinh viên tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt tới 90%. Ảnh: TIỂU MINH

