(PLO)- Tin công nghệ 24-5 sẽ có các nội dung như mẫu smartphone đáng mua trong phân khúc phổ thông, áp lực chính trị khiến Apple lo lắng hơn cả thuế quan, giải pháp giám sát thông minh dựa trên đám mây, cách đăng ký One Ui 8 beta.

1. Mẫu smartphone đáng mua trong phân khúc phổ thông

Dù thuộc dòng giá rẻ nhưng realme C71 lại được trang bị hàng loạt công nghệ đáng chú ý, đặc biệt là các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vốn chỉ thường thấy ở các dòng cao cấp.

Điểm nổi bật nhất trên thiết bị là viên pin 6.300 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài mà không lo hết pin. Đi kèm theo đó là các tính năng Ai như Noise Reduction Call, tự động lọc tạp âm khi gọi điện, giúp giọng nói trở nên rõ ràng kể cả trong môi trường ồn ào. Ngoài ra, Chế độ lái xe thông minh (Riding Mode) cũng giúp người dùng nhận thông báo một cách an toàn khi di chuyển.

Realme C71 cũng hỗ trợ NFC thông minh, hỗ trợ thanh toán một chạm và xác thực nhanh chóng. Theo đại diện realme, đây là nỗ lực nhằm phổ biến công nghệ AI cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện mục tiêu “bình dân học AI” tại Việt Nam. Ngoài ra, hãng còn hợp tác với Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM để triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về AI trong cộng đồng.

Máy có thiết kế mỏng nhẹ, đạt chuẩn chống sốc quân đội, kháng nước nhẹ và được bảo vệ bởi lớp vỏ ArmorShell cứng cáp, phù hợp cho người dùng năng động. Hiện tại giá của sản phẩm chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ khoảng hơn 3 triệu đồng.

Tin công nghệ 24-5: Mẫu smartphone đáng mua trong phân khúc phổ thông.

Tin tặc sử dụng video TikTok AI để lừa người dùng cài đặt phần mềm độc hại (PLO)- Không cần tấn công phức tạp, tin tặc giờ đây chỉ cần một tài khoản TikTok, vài video hướng dẫn do AI tạo ra và người dùng… tự tay đưa phần mềm độc hại vào máy tính của mình.

2. Áp lực chính trị khiến Apple lo lắng hơn cả thuế quan

Tổng thống Donald Trump gần đây lại tiếp tục gây sức ép lên Apple. Ông tuyên bố nếu hãng không đưa hoạt động sản xuất iPhone về Mỹ, ông sẽ áp mức thuế nhập khẩu 25%. Nhưng theo chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, điều khiến Apple lo ngại hơn cả thuế quan chính là áp lực chính trị ngày càng lớn từ chính quyền Trump.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Apple đã đẩy mạnh lắp ráp iPhone tại Ấn Độ để giảm rủi ro từ Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này lại khiến Trump không hài lòng.

Chưa đầy hai tuần sau tuyên bố đó, Trump tiếp tục đe dọa sẽ đánh thuế nặng lên Apple, cũng như các hãng công nghệ khác như Samsung nếu họ không sản xuất điện thoại bán tại Mỹ ngay trong nước.

Chuyên gia Ming-Chi Kuo nhận định rằng việc đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ là điều không khả thi, ít nhất là trong nhiệm kỳ của Trump. Chi phí nhân công cao, hạ tầng chưa sẵn sàng và chuỗi cung ứng phức tạp khiến việc này khó đạt hiệu quả kinh tế. Nếu phải sản xuất tại Mỹ, lợi nhuận của Apple sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Điều đáng lo hơn, theo Kuo, không phải là mức thuế 25%, mà là sự khó đoán và áp lực liên tục từ Trump. Ông khuyên rằng Apple nên ưu tiên tìm cách thương lượng để trì hoãn hoặc tránh bị đánh thuế, chẳng hạn như điều chỉnh một số chính sách nội bộ để xoa dịu chính quyền.

Trước đó, Apple từng công bố khoản đầu tư kỷ lục 500 tỉ USD vào Mỹ để làm hài lòng Trump, nhưng có vẻ như điều đó không hiệu quả.

Tin công nghệ 24-5: Áp lực chính trị khiến Apple lo lắng hơn cả thuế quan. Ảnh: ChatGPT

3. Giải pháp giám sát thông minh dựa trên đám mây

Tại sự kiện Computex 2025, Synology đã công bố C2 Surveillance, một nền tảng giám sát video dựa trên đám mây (VSaaS), giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hệ thống giám sát, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp hoạt động tại nhiều địa điểm.

Giải pháp này cho phép người dùng sử dụng camera IP mà không cần đến máy chủ vật lý tại từng nơi, giúp tiết kiệm chi phí, dễ mở rộng và dễ triển khai. Việc cài đặt có thể hoàn tất chỉ trong vài phút, kể cả trên thiết bị di động, không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao.

Một trong những điểm mạnh của C2 Surveillance là khả năng đảm bảo liên tục ghi hình kể cả khi mất kết nối Internet. Dữ liệu sẽ được lưu tạm thời trên thẻ nhớ microSD của camera, sau đó tự động đồng bộ lên nền tảng đám mây khi có kết nối trở lại. Hệ thống cũng hỗ trợ chế độ ngoại tuyến, cho phép truy cập cục bộ khi cần thiết.

Về bảo mật, C2 Surveillance sử dụng mã hóa AES-128, xác thực đa yếu tố và phân quyền truy cập chi tiết. Ngoài ra, hệ thống còn tối ưu cho môi trường mạng yếu, với chế độ băng thông thấp giảm đến 50% lưu lượng truyền mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh.

Tin công nghệ 24-5: Giải pháp giám sát thông minh dựa trên đám mây C2 Surveillance của Synology.

4. Cách đăng ký One UI 8 beta

Theo các nguồn tin, phiên bản đầu tiên của One UI 8 (dựa trên Android 16) sắp ra mắt vì Samsung vừa tiết lộ quy trình đăng ký trải nghiệm.

Cụ thể, khi mở ứng dụng Samsung Members, bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo mới có nội dung " new update for beta program", nêu chi tiết về việc Samsung đang thay đổi cách thức hoạt động của các chương trình One UI beta trong tương lai.

Trang mới này cũng hiển thị bạn đang tham gia thử nghiệm beta nào (nếu có) và các mẹo tương ứng.

Dự kiến khi Samsung ra mắt One UI 8 beta, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng Samsung Members để đăng ký trải nghiệm trước.

Tin công nghệ 24-5: Cách đăng ký trải nghiệm One UI 8 beta. Ảnh: 9to5Google

Gần 184 triệu mật khẩu Facebook, Apple… bị rò rỉ (PLO)- Mới đây, chuyên gia bảo mật Jeremiah Fowler đã phát hiện ra một máy chủ web đang lưu trữ gần 184 triệu mật khẩu Facebook, Apple, Google… mà không hề có bất kỳ lớp bảo vệ nào.