Tin công nghệ 27-3 sẽ có các nội dung như Việt Nam góp mặt trong mạng lưới esports hơn 100 quốc gia, TV Micro RGB Samsung đạt cùng lúc 2 chứng nhận quan trọng từ Đức, Google mang tính năng dịch giọng nói trực tiếp lên iPhone.

1. Việt Nam góp mặt trong mạng lưới esports hơn 100 quốc gia

Tổ chức Esports Foundation (EF) vừa công bố Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam là đối tác quốc gia tại Việt Nam cho giải Esports Nations Cup 2026. Đây là giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến diễn ra tại Riyadh từ ngày 2 đến 29-11-2026.

Việc được lựa chọn đánh dấu bước tiến mới của esports Việt Nam khi chuyển từ mô hình câu lạc bộ sang cấp độ đội tuyển quốc gia. Với vai trò này, VIRESA sẽ chịu trách nhiệm thành lập các đội tuyển quốc gia ở nhiều bộ môn, tổ chức tuyển chọn vận động viên và xây dựng hệ thống vận hành phục vụ thi đấu quốc tế.

Theo đại diện ban tổ chức, Việt Nam đang là một trong những thị trường esports phát triển nhanh tại khu vực, với cộng đồng người chơi đông đảo và kết quả thi đấu quốc tế ngày càng cải thiện. Trước đó, các đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu ấn ở nhiều giải đấu lớn, tạo nền tảng để bước vào sân chơi cấp đội tuyển quốc gia.

VIRESA cũng gia nhập mạng lưới hơn 100 quốc gia tham gia hệ thống đối tác của giải đấu. Theo Esports Foundation, mô hình này hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái thi đấu bền vững, bổ sung cho hệ thống giải đấu cấp câu lạc bộ đang tồn tại.

Esports Nations Cup được tổ chức định kỳ hai năm một lần, song song với các giải đấu thường niên, nhằm tạo thêm sân chơi quốc tế cho tuyển thủ và thúc đẩy đầu tư dài hạn vào thể thao điện tử cấp quốc gia. Với nền tảng hiện có, Việt Nam được đánh giá có đủ điều kiện để cạnh tranh và nâng cao vị thế trên bản đồ esports toàn cầu.

Tin công nghệ 27-3: Việt Nam góp mặt trong mạng lưới esports hơn 100 quốc gia.

Công an khuyến khích người dân nên làm điều này trên ứng dụng VNeID (PLO)- Cơ quan Công an kêu gọi người dân chủ động sử dụng ứng dụng VNeID để đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và minh bạch quy trình.

2. TV Micro RGB Samsung đạt cùng lúc 2 chứng nhận quan trọng từ Đức

Theo gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, mẫu TV Micro RGB (R95H) của hãng đã đạt 2 chứng nhận quan trọng từ Verband Deutscher Elektrotechniker, gồm Safety for Eyes và Circadian Rhythm Display. Đây là bộ tiêu chuẩn đánh giá độc lập về mức độ an toàn thị giác và khả năng hỗ trợ nhịp sinh học khi sử dụng màn hình trong thời gian dài.

Cụ thể, chứng nhận Safety for Eyes tập trung vào lượng ánh sáng phát ra, đặc biệt là ánh sáng xanh, yếu tố có thể ảnh hưởng đến mắt nếu tiếp xúc liên tục. Trong khi đó, Circadian Rhythm Display đánh giá khả năng điều chỉnh ánh sáng theo từng thời điểm trong ngày, nhằm hạn chế tác động đến đồng hồ sinh học, nhất là vào buổi tối khi cơ thể cần nghỉ ngơi.

Việc đạt đồng thời hai chứng nhận cho thấy dòng TV này không chỉ hướng đến chất lượng hiển thị mà còn chú trọng yếu tố sức khỏe khi sử dụng. Điểm đáng chú ý nằm ở công nghệ Micro RGB, nơi mỗi điểm ảnh có thể phát sáng độc lập nhờ hệ thống LED siêu nhỏ. Cách tiếp cận này giúp kiểm soát ánh sáng và màu sắc chính xác hơn, từ đó cải thiện độ tương phản cũng như độ trung thực hình ảnh.

Bên cạnh phần cứng, thiết bị còn được trang bị bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro, cho phép tối ưu độ sáng, độ nét và chuyển động theo thời gian thực. Một số tính năng như nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 4K hay cải thiện chuyển động giúp nội dung hiển thị mượt hơn trong nhiều điều kiện xem khác nhau.

Ngoài ra, công nghệ chống chói cũng được tích hợp nhằm giảm phản xạ ánh sáng từ môi trường, giữ hình ảnh rõ ràng hơn khi sử dụng trong không gian nhiều nguồn sáng. Các tính năng thông minh đi kèm hỗ trợ tìm kiếm và điều khiển nội dung thuận tiện hơn trên TV.

Samsung cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dòng Micro RGB với nhiều kích thước trong thời gian tới. Đây được xem là hướng đi nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm hình ảnh cao cấp, đồng thời bổ sung các yếu tố liên quan đến sức khỏe người dùng khi xem TV trong thời gian dài.

Tin công nghệ 27-3: Công nghệ mới giúp bảo vệ mắt khi xem TV.

3. Google mang tính năng dịch giọng nói trực tiếp lên iPhone

Google vừa mang tính năng dịch trực tiếp (Live Translate) lên iOS, đồng thời bổ sung thêm nhiều thị trường mới ngoài Mỹ, Mexico và Ấn Độ. Người dùng iPhone tại các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thái Lan và Anh hiện đã có thể sử dụng tính năng này.

Live Translate là phiên bản nâng cấp của chế độ hội thoại trước đây trên ứng dụng Google Dịch. Công nghệ này sử dụng mô hình AI Gemini 2.5 Flash Native Audio, cho phép xử lý hội thoại theo thời gian thực. Không chỉ dịch nội dung, hệ thống còn nhận diện giọng điệu, nhịp nói và các khoảng ngắt tự nhiên để bản dịch sát với cách nói của người dùng hơn.

Trước đây, khả năng dịch trực tiếp của Google chủ yếu giới hạn trên thiết bị phần cứng riêng như Pixel Buds. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, tính năng này đã được mở rộng để hoạt động với hầu hết tai nghe Bluetooth, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Trên ứng dụng, người dùng có thể chọn nhiều chế độ khác nhau tùy tình huống. Chế độ nghe phù hợp khi cần theo dõi nội dung một chiều, như nghe hướng dẫn viên. Trong khi đó, chế độ đàm thoại cho phép hai người nói chuyện qua lại, hệ thống sẽ tự động nhận diện và dịch theo từng lượt. Nếu cần không gian yên tĩnh, chế độ văn bản sẽ hiển thị nội dung dịch trực tiếp trên màn hình.

Bên cạnh đó, Google cũng cải thiện khả năng dịch thành ngữ, tiếng lóng và bổ sung các công cụ luyện tập ngôn ngữ ngay trong ứng dụng. Với việc hỗ trợ thêm iOS và mở rộng nhiều quốc gia, Live Translate đang dần trở thành một trong những tính năng đáng chú ý nhất trên Google Dịch hiện nay.

Tin công nghệ 27-3: Google mang tính năng dịch giọng nói trực tiếp lên iPhone.

Tin buồn dành cho người dùng iPhone (PLO)- Apple được cho là đang chuẩn bị đưa quảng cáo vào Apple Maps, một thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng iPhone tìm kiếm địa điểm.