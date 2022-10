Lần đầu tiên có một triển lãm cà phê tại Dinh Thống Nhất

(PLO)- Triển lãm cà phê lần đầu tiên được tổ chức tại Dinh Thống Nhất với chủ đề Home Coffee của tạp chí Coffeerary sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 năm nay.

Đây là sự kiện triển lãm về cà phê thường niên do tạp chí Coffeerary tổ chức. Năm 2022 là năm đầu tiên với chủ đề Home Coffee, diễn ra tại Dinh Thống Nhất vào ngày 17 và 18-12.

Hoa hậu Ban Mai - Miss Peace Vietnam 2022 sẽ là người đồng hành xuyên suốt với dự án One Book One Coffee (đổi sách lấy cà phê).

Tại triển lãm, người đẹp sẽ có không gian để giao lưu và kêu gọi cộng đồng quyên góp xây dựng tủ sách cho trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ với PLO, Hoa hậu Ban Mai tâm sự: "Việc đóng góp cho cộng đồng là việc ai cũng phải làm chứ không phải chỉ riêng một Hoa hậu. Tuy nhiên để tìm được một dự án phù hợp với những gì mình quan tâm, theo đuổi thì nó khá là khó nên tôi nghĩ khi tìm được tới Coffeerary tôi cảm thấy biết ơn vì tôi tiếp tục được đồng hành với việc quyên góp sách và giúp đỡ trẻ em.

Là thành viên của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nên tôi nghĩ nghĩa vụ của mình cần cụ thể hơn để giúp đỡ được các em đồng thời có thể quảng bá cho Coffeerary".

Coffeerary Exhibition dự kiến gồm 58 gian hàng. Đây sẽ là không gian trưng bày của thương hiệu được chia làm các khu vực: Phân phối sản xuất cà phê nhân xanh, hạt rang; các thiết bị pha chế cà phê; các trung tâm đào tạo barista; bánh ngọt, trà; các nguyên vật liệu phụ trợ…

Sự kiện còn có sự tham gia của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Đó là các lãnh sự, văn phòng đại diện… của các quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất cà phê, tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, khuôn viên của triển lãm sẽ được trang trí cây cà phê mang về từ nhiều nông trại, rẫy cà phê trên nhiều vùng miền Việt Nam.

Với chủ đề Home Coffee, Coffeerary Exhibition diễn ra bốn cuộc thi, trong đó ba cuộc thi dành cho người chơi, đam mê cà phê thủ công tại nhà và cuộc thi còn lại dành cho các thương hiệu cà phê.

Chị Quỳnh Trang, đại diện của Cofferary bày tỏ: “Cofferary không dám nhận mình là đơn vị tổ chức triển lãm cà phê đầu tiên nhưng dám khẳng định có những hoạt động độc đáo khác biệt như lần đầu tiên triển lãm cà phê tại Dinh Thống Nhất hay có một sân chơi cho người chơi cà phê tại nhà”.

Trước đó, Cofferary cũng đã tổ chức Coffee tour in the City vào sáng Chủ nhật tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Chương trình có các hoạt động hoàn toàn miễn phí: Trải nghiệm pha cà phê thủ công; thưởng thức cà phê cold brew và các loại cà phê khác; quyên góp sách cho trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa với dự án One Book One Coffee.

Qua sự kiện này, Coffeerary mong muốn đưa kiến thức và văn hóa thưởng thức cà phê tới giới trẻ, công chúng qua các thiết bị pha thủ công, cà phê specialty; đồng thời góp phần xây dựng nên một diện mạo mới cho ngành cà phê nội địa, cùng nhau vun đắp, mang lại giá trị xã hội, kinh tế cho người dân và đất nước.

Ngoài ra, dự án One Book One Coffee - Đổi sách lấy tách cà phê là dự án phi lợi nhuận, đi cùng với hành trình Coffee tour in the City. Coffeerary sẽ đem những quyển sách từ thị thành đến trẻ em và thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa mỗi năm.

HÀ NGUYỄN