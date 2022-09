Uống cà phê đặc sản, gửi tặng lại sách cho trẻ vùng xa ở TP.HCM

Sau hai năm ảnh hưởng dịch COVID-19, TP. HCM đã dần trở lại cuộc sống bình thường mới với nhiều hoạt động du lịch giải trí.

Hòa chung không khí đó, Tạp chí Coffeerary thực hiện chương trình Coffee tour in the City trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn nhằm tạo thêm sự thú vị vào cuối tuần cho người dân TP.HCM và du khách.

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm, đại diện Tạp chí Cofferary cho biết: "Cách uống cà phê của người Việt nhất là tại các đô thị lớn như TP.HCM ngày càng tinh tế hơn trong thưởng thức.

Ngoài cách uống cà phê như thói quen, rất nhiều người nhất là giới trẻ đã bắt đầu chú tâm đến cà phê đặc sản (specialty coffee) với những bộ dụng cụ pha chế thủ công.

Người yêu thích specialty coffee ngoài thưởng thức cà phê tại nhà còn muốn thưởng thức cùng bạn bè trong không gian công cộng.

Cùng đó, khu vực trung tâm của TP.HCM đặc biệt trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hiện thiếu vắng các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần có tổ chức, mang tính định kỳ, vì thế, Coffeerary tổ chức chương trình này".

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là công trình đã chứng kiến bao thăng trầm của thành phố này, tự thân nó đã mang trong mình nhiều ý nghĩa giá trị lịch sử lớn lao.

Sân trước của bưu điện là không gian mở với các địa điểm lịch sử văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của người Sài Gòn như: Đường sách TP.HCM, Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Công trường Công xã Paris… Chính điều này càng góp thêm ý nghĩa của Coffee tour in the City - uống cà phê trong không gian di sản.

Trong năm chương trình vừa qua, Coffee tour in the City đã đón hơn 10.000 lượt khách đến tham dự thưởng thức cà phê cold brew miễn phí, nghe nhạc và trải nghiệm các cách thức, thiết bị pha chế cà phê thủ công.

Mọi người lần đầu tiên được trải nghiệm miễn phí nơi không gian công cộng những thiết bị, cách thức cà phê pha thủ công: Pour over, siphon, moka pot, french press, cold drip, flair. Cùng đó, những dòng cà phê specialty với những dư vị trái cây, hoa quả… đặc sản từ các vùng miền Việt Nam: Khe Sanh, Sơn La, Điện Biên, Cầu Đất…

"Việt Nam hiện nay đứng thứ hai trên thế giới về sản lượng xuất khẩu cà phê, chỉ sau Brazil. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và được thưởng thức những loại cà phê ngon nhất của dải đất hình chữ S xinh đẹp.

Ngoài ý nghĩa hoạt động giải trí cuối tuần, Coffee tour in the City còn với mục tiêu đưa kiến thức và văn hóa thưởng thức cà phê tới giới trẻ, công chúng…Mong muốn của chúng tôi là khuyến khích sự khám phá, trải nghiệm bằng những cảm nhận hồn nhiên, trong trẻo dù bạn ở độ tuổi nào.

Ý tưởng Coffee tour in the City là sự kiện mở màn cho chuỗi những đóng góp nhỏ của chúng tôi để nỗ lực chung tay xây dựng nên một diện mạo mới cho ngành cà phê nội địa. Đồng thời cùng nhau vun đắp sức sống cho hạt cà phê, mang lại những giá trị xã hội, kinh tế cho người nông dân và đất nước" - bà Thắm nói thêm.

Không chỉ vậy, với triết lý mang lại những thông điệp truyền thông chuyên ngành có giá trị khoa học song hành cùng cảm xúc đời sống, đặc biệt hướng đến những người trẻ đam mê sống, hành trình Coffee tour in the City còn gắn với dự án One Book – One Coffee.

Hành trình đầu tiên của dự án là quyên góp Tủ sách cho tuổi trẻ. Vì thế tại Coffee tour in the City bạn tặng sách sẽ đổi được tách cà phê thơm. Và hành trình Coffee tour in the City sẽ “chở” những quyển sách từ thị thành đến trẻ em và thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa vào cuối năm 2022.

Sau khi hành trình Coffee tour in the City kết thúc, Coffeerary Magazine tiếp tục quyên góp Tủ sách cho tuổi trẻ trên các nền tảng tạp chí, mạng xã hội của Coffeerary. Hành trình xây dựng Tủ sách cho tuổi trẻ sẽ là một dự án dài hơi của Coffeerary trong thời gian tới.