Lập biên bản cơ sở kinh doanh vì mở nhạc lớn 14/04/2024 16:26

Ngày 14-4, Công an Đà Nẵng cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Sơn Trà) vừa tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý với hai cơ sở kinh doanh mở nhạc lớn, có tiếng ồn vượt quy chuẩn.

Theo đó, tối ngày 13-4, tiếp nhận tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Phước Mỹ, Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung tiến hành kiểm tra cơ sở có tên M tại vị trí bãi tắm số 3, đường Võ Nguyên Giáp.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện cơ sở M mở nhạc lớn, tiếng ồn phát ra là vượt quy chuẩn nên tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định.

Lập biên bản đối với cơ sở có tiếng ồn vượt quy chuẩn. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 6-4, Công an quận Sơn Trà cũng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, đo tiếng ồn tại Hộ kinh doanh Ph trên đường Hồ Nghinh.

Tại đây, kết quả đo tiếng ồn là 56,5 dBA vượt so với quy chuẩn. Đồng thời, lập biên bản cơ sở với một số lỗi như cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.