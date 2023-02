Lầu Năm Góc: Phát hiện thêm khinh khí cầu do thám của TQ ở Mỹ Latinh

(PLO)- Lầu Năm Góc cho biết Mỹ phát hiện thêm một khinh khí cầu do thám của TQ đang bay qua châu Mỹ Latinh.

Ngày 3-2 (giờ Mỹ), Lầu Năm Góc cho biết Mỹ phát hiện thêm một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (TQ) đang bay qua châu Mỹ Latinh. Thông tin này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quyết định hoãn chuyến công du TQ do phát hiện khinh khí cầu đầu tiên xuất hiện ở bang Montana (Mỹ), tờ The Guardian đưa tin.

Cụ thể, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder, một ngày sau khi chiếc khinh khí cầu đầu tiên được phát hiện trên bầu trời Mỹ, Lầu Năm Góc nhận được báo cáo về một khinh khí cầu khác bay qua khu vực Mỹ Latinh.

“Theo đánh giá của chúng tôi vào lúc này, đó là một khinh khí cầu giám sát khác của TQ" - ông Ryder nói.

Trong khi Lầu Năm Góc không nêu vị trí chính xác của khinh khí cầu, một quan chức giấu tên của Mỹ nói với phóng viên đài CNN rằng nó dường như không hướng tới Mỹ.

Phát biểu tại Hàn Quốc ngày 3-2, ông Blinken cho biết ông đã nói rõ với Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản TQ rằng "sự hiện diện của khinh khí cầu giám sát TQ trong không phận Mỹ là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền của Mỹ và luật pháp quốc tế”.

TQ đã xin lỗi về sự hiện diện của chiếc khinh khí cầu trong không phận Mỹ, cho rằng đó là một bóng thám không (khí cầu dùng để theo dõi thời tiết) bay lạc. Tuy nhiên, Washington nói rõ rằng họ không tin vào lời giải thích đó.

Một tuyên bố sau đó từ Bộ Ngoại giao TQ cho rằng một số chính trị gia và phương tiện truyền thông ở Mỹ đang lợi dụng vụ việc để “làm mất uy tín” của TQ.

ÂN VY