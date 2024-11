Liverpool khuất phục Real Madrid: Đỉnh cao phong độ tại Anfield 28/11/2024 16:57

The Kop bùng nổ trong bài ca tự hào: "Liverpool, Liverpool, trên đỉnh cuộc chơi". Các cổ động viên đã rất phấn khích ca hát, vì đội bóng của HLV Arne Slot đang dẫn đầu ở cả hai đấu trường lớn: ngôi đầu bảng Premier League với khoảng cách tám điểm và đỉnh cao tại Champions League.

Liverpool không chỉ đánh bại Real Madrid, đội bóng từng thống trị dưới triều đại Carlo Ancelotti, mà còn làm lu mờ hoàn toàn đối thủ với chiến thắng 2-0 – tỷ số tối thiểu so với màn trình diễn vượt trội của đội chủ nhà bằng một đỉnh cao phong độ tại Anfield. Hai bàn thắng trong hiệp hai của Alexis Mac Allister và Cody Gakpo khẳng định một đêm không thể nào quên.

HLV Jurgen Klopp, nhà cầm quân từng thua năm trong sáu lần đối đầu Real Madrid khi dẫn dắt Liverpool, có lẽ phải ghen tị với vận may của người kế nhiệm Arne Slot. Trong khi Manchester City đang sa sút ở Premier League, Real Madrid cũng không còn là cái bóng của đội từng ngăn Klopp giành thêm nhiều vinh quang châu Âu. Slot chỉ cần một lần đối đầu để vượt qua nhà vô địch châu Âu – và không chỉ thắng, mà còn thắng dễ dàng.

Alexis Mac Allister và đồng đội đánh đắm Real Madrid bằng một đỉnh cao phong độ tại Anfield. Ảnh: GETTY.

Đây là chiến thắng đầy ấn tượng khi Real Madrid gần như không có câu trả lời trước áp lực từ Liverpool. Salah – tâm điểm của những tranh cãi đang có nhiều cơ hội củng cố vị thế trong cuộc đàm phán hợp đồng nhưng lại bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 60 khi cú sút đi chệch khung thành. Tuy nhiên, màn trình diễn tổng thể của Salah không hề bị lu mờ.

Một biểu ngữ trên khán đài gửi đến ban lãnh đạo Liverpool (FSG) đã nói lên tất cả: "He fires a bow. Now give Mo his dough" (Anh ấy là một xạ thủ – hãy trả tiền cho Mo đi). Ở phía đối diện, Kylian Mbappe có một đêm ác mộng. Siêu sao người Pháp, từng thắp sáng hai kỳ World Cup liên tiếp, thi đấu nhạt nhòa, thiếu tự tin và bỏ lỡ một quả phạt đền quan trọng. Cú sút của anh bị thủ thành Caoimhin Kelleher cản phá dễ dàng.

Nhớ lại đêm đỉnh cao phong độ tại Anfield, trận đấu bắt đầu với sức ép khủng khiếp từ Liverpool. Chỉ sau bốn phút, Salah cướp bóng từ Mbappe, dẫn dắt pha phản công, nhưng nỗ lực cuối cùng của Darwin Nunez không thành công khi Thibaut Courtois cản phá xuất sắc. Sức mạnh của Liverpool càng thể hiện rõ rệt khi họ vượt qua hàng phòng ngự Madrid với sự thanh thoát và hiệu quả.

Salah dù không ghi bàn nhưng vẫn chơi nổi bật trong chiến thắng lịch sử. Ảnh: GETTY.

Mối liên kết giữa Virgil van Dijk và Ryan Gravenberch ở trung tuyến đặc biệt nổi bật, trong khi hàng công của Slot liên tục tạo ra cơ hội. Sau giờ nghỉ, Liverpool tăng tốc. Phút 47, Alexis Mac Allister phối hợp ăn ý với Conor Bradley trước khi cú đánh đầu của Bradley buộc Courtois phải bay người cản phá. Một phút sau, Mac Allister đột phá vào vòng cấm và tung cú sút không thể cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Real Madrid cố gắng vùng lên khi được hưởng quả phạt đền ở phút 59. Tuy nhiên, Kelleher tiếp tục là người hùng khi cản phá cú sút của Mbappe, làm bùng nổ Anfield một lần nữa. Liverpool khép lại đêm huy hoàng bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 75. Andy Robertson thực hiện quả phạt góc ngắn, sau đó tạt bóng để Cody Gakpo đánh đầu tung lưới Courtois, kết thúc một trận đấu hoàn hảo cho đội bóng vùng Merseyside.

HLV Arne Slot cùng các học trò đang dẫn đầu Champions League lẫn giải quốc nội Premier League. Ảnh: GETTY.

Sau trận thua, Real Madrid rơi xuống vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng châu Âu, đối mặt nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng Champions League – một viễn cảnh tồi tệ cho đội bóng từng được xem là biểu tượng của đấu trường này. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho cả Champions League và Premier League mùa này.

Với Arne Slot trên băng ghế chỉ đạo, Anfield đang tràn đầy hy vọng về một kỷ nguyên mới, nơi mọi thứ đều đang biến thành vàng dưới bàn tay tài hoa của HLV người Hà Lan.