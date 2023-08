Lở đất sập mỏ ngọc bích ở Myanmar, đau thương hàng chục người chết

(PLO)- Lở đất kinh hoàng tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar, 40 người mất tích, đã tìm thấy 25 thi thể.

Ngày 13-8 xảy ra trận lở đất lớn tại khu vực một mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin (miền bắc Myanmar), theo tờ The Global New Light of Myanmar. Trận lở đất khiến đất đá, gạch từ trên cao rơi xuống, đẩy những người đang làm việc bên dưới xuống hồ nước gần đó.

Nhà chức trách Myanmar điều động 10 đội cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Theo The Global New Light of Myanmar ngày 16-8, lực lượng cứu hộ tìm thấy 25 thi thể sau vụ lở đất.

Theo The Global New Light of Myanmar, trước đó, nhà chức trách xác nhận hơn 40 người mất tích sau vụ lở đất và có thể tất cả đã thiệt mạng. 25 thi thể vừa tìm được nằm trong số những người nói trên. Nhiều người trong số họ là người nhặt rác, đến khu mỏ để tìm kiếm những mảnh ngọc nhỏ.

"Mưa không ngớt nên mặt đất xốp. Điều đó gây khó khăn cho công tác cứu hộ và gây nguy hiểm cho chúng tôi" - một nhân viên cứu hộ cho hay.

Hpakant là nơi có các mỏ ngọc bích lớn của Myanmar. Tuy nhiên, đây cũng là nơi xảy ra nhiều thảm họa khai thác tồi tệ nhất châu Á, trong đó có vụ lở đất vào năm 2020, khiến 170 người thiệt mạng.

Theo Reuters, Myanmar cung cấp khoảng 90% lượng ngọc bích của thế giới. Trung Quốc là khách hàng lớn của nước này. Theo các nhà hoạt động, ngành công nghiệp khai thác ngọc bích của Myanmar mang về cho nước này hàng tỉ USD mỗi năm.

KHOA ĐIỀM