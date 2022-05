Long An: Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út vừa chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.

Theo đánh giá chung, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt; các hoạt động kinh tế dần được phục hồi.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn; các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển ổn định; nuôi trồng thủy sản tiếp tục đem lại hiệu quả, diện tích và sản lượng tăng so với cùng kỳ, giá tôm, cá tra thương phẩm ổn định, người dân thu hoạch có lãi.

Công nghiệp và xây dựng có nhiều tín hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 5,32% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại - dịch vụ được phục hồi mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 6,6%. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung triển khai quyết liệt, thu ngân sách tăng hơn 10% so với cùng kỳ; chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh giá những hạn chế đối với các vấn đề như tiến độ đầu tư thực hiện các công trình trọng điểm; việc giải ngân đầu tư công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp, các công trình trọng điểm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trong đó, cần tập trung theo dõi tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai xây nông thôn mới đúng hiệu quả, thực chất; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 công trình trọng điểm của tỉnh Long An gồm hoàn thành đường Vành đai TP.Tân An; ĐT830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830 (đường Vành đai 4) và ĐT827E, đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông (Trục động lực TP.HCM -Long An - Tiền Giang).

Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương chú trọng công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị mất việc do ảnh bởi dịch Covid-19; triển khai công tác cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hiệu quả.