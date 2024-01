LPBank hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2023 và tăng trưởng cao hơn bình quân ngành

Kết quả này là minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro hiệu quả, chính sách linh hoạt của ban lãnh đạo và tinh thần vượt khó, sáng tạo của toàn hệ thống trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Năm 2023, LPBank hoàn thành mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó, tăng trưởng cao hơn bình quân ngành.

Hoàn thành vượt kế hoạch, tăng trưởng cao hơn bình quân ngành

Kết thúc năm 2023, LPBank thu về 7.039 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 117% kế hoạch năm, tăng trưởng 24% so với 2022. Đặc biệt, ngân hàng tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROEA đạt 19,16%.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô tín dụng của LPBank tăng trưởng 16,83% so với đầu năm. So với mức 13,7% bình quân ngành, LPBank đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhờ chính sách cho vay linh hoạt, nhiều lần triển khai gói hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đặc biệt khách hàng sản xuất kinh doanh theo định hướng của Quốc hội, Chính phủ và NHNN.

Cũng trong năm qua, LPBank hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 25.576 tỷ đồng, tăng 48% so với thời điểm đầu năm, lọt top các ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống. Tổng tài sản đạt hơn 382.863 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn khiến nợ xấu vẫn là điểm nóng của hệ thống ngân hàng. Thực hiện theo quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, LPBank đã chủ động và quyết liệt triển khai các biện pháp thu hồi, xử lý nợ xấu, đảm bảo các chỉ số ở mức an toàn và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

Tính đến 31-12-2023, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đạt 1,34%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (1,45%) và thấp hơn nhiều so với quý III-2023. Tỷ lệ này đưa LPBank lọt top các ngân hàng có nợ xấu thấp nhất toàn ngành. Đặc biệt, LPBank là một trong những ngân hàng hiếm hoi không chịu ảnh hưởng bởi trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, đảm bảo có bộ đệm vốn hỗ trợ hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn CAR của LPBank cuối năm 2023 đạt 12,24%, vượt xa mức quy định tối thiểu 8% theo yêu cầu của NHNN và ở mức cao so với bình quân ngành. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức rất an toàn với 18,79%, thấp hơn nhiều so với giới hạn tối đa 30% theo quy định.

LPBank cũng là ngân hàng hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III và Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9, trở thành một trong số ít các tổ chức tín dụng áp dụng đồng thời hai chuẩn mực quản trị rủi ro và báo cáo tài chính khắt khe trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới. Trong giai đoạn tới, LPBank tiếp tục hoàn thiện thêm các cấu phần kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản trong khuôn khổ Basel III giúp LPBank chống chịu được các biến cố bất thường, hoạt động ngày càng an toàn nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong năm vừa qua, chỉ tiêu “Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ” và chỉ tiêu “Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn” của LPBank được Moody’s nâng hạng từ B1 lên Ba3 với triển vọng “ổn định”. Moody’s cũng tiếp tục giữ nguyên xếp hạng Tiền gửi dài hạn/Nhà phát hành dài hạn của Ngân hàng ở mức B1 với triển vọng Ổn định. Đây là mức xếp hạng cao của Moody’s và chỉ có một vài ngân hàng tại Việt Nam được nâng xếp hạng trong đợt đánh giá này.

Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ chuyển đổi số

Bám sát định hướng xây dựng xã hội không tiền mặt của Chính phủ, LPBank luôn lấy khách hàng làm trung tâm, trải nghiệm của khách hàng là đích đến trong hoạt động chuyển đổi số. Với sự đầu tư mạnh mẽ, khách hàng của LPBank luôn được trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tiện ích với chất lượng cao, rút ngắn thời gian giao dịch.

Năm 2023, LPBank tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại vào kinh doanh và quản trị điều hành như định danh eKYC, thanh toán không tiếp xúc NFC, triển khai nền tảng Quản trị dữ liệu Datalake/DataWarehouse, giải pháp thanh toán (Payments), giải pháp ngân quỹ Treasury (front-to-back), nền tảng ngân hàng hợp kênh Lienviet24h (Omni channel)... và nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking).

Tháng 7-2023, LPBank vinh dự được JCB trao tặng 3 giải thưởng lớn dành cho thẻ JCB: Ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới; Ngân hàng dẫn đầu về Thẻ tích lũy phân khúc cao cấp; Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ. Mới đây nhất, LPBank được vinh danh Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance – Tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu công bố. Theo đó, LPBank có giá trị thương hiệu đạt 248,84 triệu USD, chỉ số xếp hạng thương hiệu được xếp loại AA-, chỉ số sức mạnh thương hiệu được chấm 65,34 điểm và đứng vị trí 33/100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023.

Mẫn Phi