Lũ lụt ở Quảng Bình: Nhiều tuyến giao thông ngập sâu, 1.000 hộ dân bị chia cắt 06/11/2024 08:13

Chiều tối 5-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 3-11 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra lũ lụt ở Quảng Bình. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch bị ngập sâu 0,5-1 m.