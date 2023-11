(PLO)- Tuyển thủ Colombia - Luis Diaz cầu xin nhóm du kích ELN đã bắt cóc, trả tự do cho cha của anh, sau khi anh ghi bàn thắng cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Luis Diaz trưng ra chiếc áo kêu gọi trả tự do cho cha sau khi ghi bàn cho Liverpool. Ảnh: AFP

Với lập công ở phút bù giờ gỡ hòa 1-1 tránh được thất bại sốc của Liverpool trước tân binh Luton, Luis Diaz đã phô ra chiếc áo in dòng chữ “tự do cho cha”.

Nỗi đau của Diaz và gia đình

Vài giờ sau khi bị bắt cóc vào tuần trước, mẹ của Luis Diaz đã được giải cứu nhưng cuộc tìm kiếm cha anh, ông Luis Manuel Diaz vẫn đang tiếp tục.

Luis Diaz viết trên X (tiền thân của Twitter): “Tôi thỉnh cầu ELN nhanh chóng trả tự do cho cha tôi và tôi cũng thỉnh cầu các tổ chức quốc tế can thiệp trả tự do cho ông”.

Trước đó, người đứng đầu nhóm du kích ELN của Colombia thừa nhận tổ chức này đã “sai lầm” khi bắt cóc cha mẹ của Luis Diaz. Họ bị bắt cóc ở quê nhà Barrancas, gần biên giới Venezuela.

Gia đình và bạn bè Luis Diaz tụ tập kêu gọi trả tự do cho cha anh tại Barrancas, La Guajira ở Colombia. Ảnh: AFP

Luis Diaz cho biết thêm: “Mỗi giây, mỗi phút, nỗi đau khổ của chúng tôi ngày càng tăng lên. Mẹ, các anh và tôi tuyệt vọng, đau đớn, không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi. Sự đau khổ này chỉ chấm dứt khi cha chúng tôi được về nhà. Tôi cầu xin các bạn hãy thả ông ấy ngay lập tức, tôn trọng sự chính trực của ông và kết thúc sự mòn mỏi đau đớn này càng sớm càng tốt”.

Vào sân thay người phút 83 trong lần ra sân đầu tiên kể từ sau vụ bắt cóc, bàn thắng của Luis Diaz có ảnh hưởng lớn đến Liverpool.

Đồng đội sát cánh chiến đấu cùng Diaz

Thủ môn Alisson Becker cho biết, việc được ra sân có thể mang lại chút niềm vui cho Luis Diaz sau vụ cha mẹ bị bắt cóc.

Tuyển thủ Brazil, Alisson chia sẻ với Sky Sports: “Nó nói lên rất nhiều điều về tính cách, sức mạnh của anh ấy, nhưng không nhiều người hình dung được những gì anh ấy đang trải qua. Chúng tôi đang sát cánh cùng Luis Diaz, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của anh ấy nhưng với anh ấy là sự đau đớn lớn hơn.

Trong bóng đá, đôi khi những khoảnh khắc đen tối có thể mang lại niềm vui. Bóng đá đang mang lại chút niềm vui cho Lucho (tên thân mật của Luis Diaz) trong thời điểm này. Anh ấy đến, tập luyện, vào sân thi đấu và ghi một bàn thắng tuyệt vời cho chúng tôi. Chúng tôi ở bên anh ấy”.

Thủ môn Alisson giải vây trong trận đấu suýt thua Luton.

Tuyển thủ Brazil Alisson từng phải vượt qua bi kịch của chính mình vào tháng 2-2021, sau khi cha anh qua đời trong một tai nạn bơi lội. Alisson tiết lộ, bản thân có kinh nghiệm như thế nào từ việc được thi đấu trở lại.

“Bóng đá luôn làm chúng tôi ngạc nhiên theo cách tích cực. Nó xảy ra với tôi khi tôi đang trải qua thời điểm khó khăn. Khi bạn ở trên sân, bạn sẽ tập trung vào công việc”, Alisson nhấn mạnh.

