Luton Town – Chelsea: Thêm một chiến thắng

Phong độ của Chelsea ở mùa giải này không được đánh giá cao, thậm chí họ nằm trong top những đội bóng thi đấu thiếu ổn định nhất. Ở vòng 19 vừa qua, Chelsea rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước Crystal Palace với tỷ số 2-1, chiến thắng này phần nào giúp thầy trò HLV Pochettino quên đi thất bại trong ngày Giáng sinh trước Wolves.

Kế hoạch của Chelsea đã đổ vỡ hoàn toàn khi The Blues để thua trước các đối thủ yếu, trước khi mùa giải bắt đầu Chelsea đặt mục tiêu lọt vào Top 4, nhưng hiện tại khả năng lọt vào Top 6 cũng rất khó với Chelsea.

Sự trở lại của Nkunku giúp HLV Pochettino có thêm sự lựa chọn trên hàng công. Ảnh: Getty

Sau 19 vòng đấu, Chelsea đang có 25 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, cách top 4 của Man City 12 điểm và khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool là 17 điểm. Đó là khoảng cách quá xa để The Blues có thể theo kịp. Phương án khả quan nhất cho Chelsea ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải chính là mục tiêu top 6, hiện tại Chelsea cách Top 6 của West Ham 8 điểm.

Ngoài nhân sự đang thiếu hụt trầm trọng thì một vấn đề nữa làm cho CĐV The Blues không an tâm chính là việc thi đấu xa nhà. Sau chiến thắng 1-4 trước Tottenham trên sân Tottenham Hotspurs thì Chelsea liên tiếp để thua cả 4 trận sau đó khi phải làm khách, The Blues để thua Newcastle, MU, Everton và Wolves, cả 4 trận thua này lưới của Chelsea đều rung lên ít nhất 2 lần mỗi trận.

Rất may cho Chelsea ở vòng đấu 20 này chỉ phải tiếp đón Luton, tân binh của Premier League ở mùa giải này đang nằm trong nhóm nguy hiểm. Đoàn quân của HLV Rob Edwards đang có 15 điểm và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong 2 trận đấu gần nhất thì Luton đều giành thắng lợi, đặc biệt là hạ Newcastle 1-0 trên sân nhà.

Vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ, Chelsea cần thận trọng với Luton. Ảnh: Getty

Với lợi thế tâm lý như hiện tại, Luton đã sẵn sàng cho cuộc hành quân của Chelsea, nếu xét về phong độ hiện tại thì Chelsea không thể so sánh với Newcastle, chính vì thế Luton có lý do để giữ lại 3 điểm trên sân Kenilworth Road.

Về thành tích đối đầu, Chelsea đang có lịch sử tốt hơn Luton, nếu chỉ tính 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau thì Chelsea đang có 4 chiến thắng, 1 thua. Chiến thắng gần nhất của Luton trước Chelsea diễn ra vào tháng 12-1991, khi đó Luton thắng với tỷ số 2-0, trận đấu được diễn ra trên sân Kenilworth Road.

Hành quân làm khách trước Luton, Chelsea thiếu vắng những cái tên quen thuộc Chalobah, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Reece James, Marc Cucurella và Robert Sanchez vì chấn thương. Luton cũng mất nhiều trụ cột, đặc biệt là Reece Burke, Dan Potts, Marvelous Nakamba, Issa Kabore và Tom Lockeyer.

Luton thi đấu rất khó chịu trên sân nhà Kenilworth Road. Ảnh: Getty

Chưa thể dự đoán được kết quả nhưng nhìn vào tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu thì Chelsea đang nhỉnh hơn chủ nhà Luton, nhiều khả năng Chelsea sẽ có 3 điểm tiếp theo để tiến gần hơn với Top 6. Trận đấu giữa Luton và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 19h30, ngày 30-12.

Dự đoán tỷ số: Chelsea thắng 2-0.

HỮU VŨ