Lý do giá đôla chợ đen liên tục trượt dốc

(PLO)- Giá USD chợ đen chưa có dấu hiệu ngừng rơi và hiện thấp hơn nhiều so với giá bán tại các ngân hàng thương mại, thậm chí còn thấp hơn giá đôla thị trường tự do hồi đầu năm ngoái.

Chuỗi phiên giảm giá đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen chưa có dấu hiệu đảo chiều khiến giá bán USD tự do đang chìm sâu so với giá bán tại các ngân hàng thương mại.

Ngày 16-1, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.601 VND/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại gần như không thay đổi. Chẳng hạn, Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 23.260 VND/USD và bán ra 23.610 VND/USD, mức giá giao dịch này không thay đổi trong 4 phiên gần nhất.

Trong khi đó, Eximbank chiều nay niêm yết giá mua vào với mức 23.280 VND/USD và bán ra ở mức 23.560 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần qua.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh lình xình ở vùng giá 23.420 VND/USD (mua) và 23.470 VND/USD (bán), giảm khoảng 60 – 70 đồng so với đầu tuần trước.

So với giá bán USD tại các ngân hàng, giá đôla chợ đen đang thấp hơn khoảng 140 đồng, mức chênh lệch hiếm có giữa thị trường phi chính thức và chính thức.

Còn nếu so với đầu năm 2022, giá USD tự do thấp hơn khoảng 20-30 đồng. Như vậy, những ai găm giữ đồng đôla từ đầu năm ngoái đến giờ đã lỗ nặng so với kênh gửi tiết kiệm.

Lãi suất tiền gửi bằng VND kỳ hạn 6 tháng đang phổ biến ở mức 9,5%/năm. Chính vì lãi suất tiết kiệm đang hấp dẫn, nên nhiều người chọn cách bán USD và gửi tiết kiệm tiết kiệm. Do đó, tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do vẫn đang liên tục trượt dốc.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh mức 102,14 điểm - thấp nhất trong 7 tháng qua. Đồng USD suy yếu do nhà đầu tư bán tháo và dịch chuyển dòng tiền sang vàng, chứng khoán.

Tỉ giá USD/VND bất ngờ tăng liên tiếp (PLO)- Trong khi tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố nối dài chuỗi phiên giảm giá thứ 8 thì giá USD tại các ngân hàng thương mại lại có phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

T.LINH