Lý do hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cầu Cỏ May chưa hoạt động

(PLO)- Sở KH&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản đề xuất tỉnh phương án giao cụ thể nhiệm vụ từng địa phương quản lý, khai thác, bảo trì sau đầu tư các hạng mục thuộc dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May , TP Vũng Tàu.

Theo tìm hiểu của PLO, dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May, Vũng Tàu có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là gần 115 tỉ đồng với hệ thống khung vòm biểu tượng cánh chim hải âu. Dự án được tỉnh giao Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp (BQL) làm chủ đầu tư.

Đến khoảng đầu tháng 10-2023, dự án chính thức hoàn thành và có mở chạy thử hệ thống đèn chiếu sáng.

Thắp sáng đèn rồi lại ngưng

Thời điểm đó, người dân, khách du lịch đi qua đều thích thú, chụp ảnh công trình buổi tối để chia sẻ trên mạng xã hội, ngưỡng mộ với một công trình có kiến trúc đẹp, ánh sáng rực rỡ về đêm.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn vận hành thử, hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật của công trình đã tắt và đến nay vẫn chưa được mở lại. Ban đêm chỉ có đèn chiếu sáng trên cầu Cỏ May cho các xe lưu thông.

Cầu Cỏ May với biểu tượng cánh chim hải âu

Theo tìm hiểu của PLO, dự án đã được BQL nghiệm thu hoàn thành và đang thực hiện các bước nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, lúc đó chưa thống nhất được đơn vị tiếp nhận để tiếp tục quản lý, khai thác, bảo trì công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng. Do đó không mở tiếp đèn chiếu sáng vì lý do kinh phí.

Thời điểm tháng 10-2023 khi công trình được thắp sáng đèn thử nghiệm. Ảnh: MXH

BQL đã có một số báo cáo về các vướng mắc sau đầu tư và đề xuất phương án gửi UBND tỉnh.

Cuối tháng 10-2023, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo, trong đó giao Sở KH&ĐT chủ trì làm việc với các sở, ngành liên quan, BQL và địa phương để thống nhất việc giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo trì công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May theo đúng quy định.

Đề xuất giao Vũng Tàu và Bà Rịa mỗi bên lo một phần

Ngày 11-1, Sở KH&ĐT đã có công văn gửi UBND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến và đề xuất về vấn đề trên.

Theo công văn, phương án mà BQL đề xuất là đối với hạng mục hệ thống khung vòm thép, móng mố trụ, chiếu sáng, chống sét để tiếp tục quản lý vận hành giao cho TP Vũng Tàu tiếp nhận, quán lý, bảo trì.

Hai hoa viên mỗi bên 1000m2 được đầu tư tại phía TP Bà Rịa. Ảnh: KN

Đối với hạng mục hoa viên nằm hai đầu cầu phía TP Bà Rịa diện tích mỗi bên 1000 m2, được lát gạch xi măng, sân nền bằng bê tông, kết hợp trồng cỏ và cây tạo cảnh quan, BQL đề xuất giao hạng mục cây xanh cho TP Bà Rịa để tiếp nhận. Sở Tài chính và Sở Xây dựng cũng thống nhất như ý kiến đề xuất của BQL.

Riêng TP Vũng Tàu phân tích một số quy định của tỉnh và Luật Xây dựng năm 2014 và đề nghị tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận bàn giao theo đúng quy định pháp luật.

Hệ thống đền chiếu sáng nghệ thuật trên cầu Cỏ May tạm ngưng hoạt động. Ảnh: TK

TP Bà Rịa có văn bản thống nhất với với ý kiến của BQL. Tuy nheien, do diện tích công viên đầu cầu Cỏ May chưa được lập dự án nên chưa được bố trí nguồn kinh phí để có cơ sở thực hiện trong năm 2024. Do đó, TP Bà Rịa đề nghị tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí để địa phương có cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Theo Sở KH&ĐT, công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May được đầu tư với mục tiêu tạo điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu cho vị trí kết nối quan trọng giữa hai TP Vũng Tàu và Bà Rịa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là cửa ngõ chính vào thành phố Vũng Tàu.

Sau khi tỉnh quyết phương án giao đơn vị quản lý sau đầu tư, cầu Cỏ May sẽ được thêm hệ thống đèn, sáng rực rỡ hơn. Ảnh: TK

Theo đề xuất sẽ giao TP Vũng Tàu quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống khung vòm thép, móng mố trụ và chiếu sáng của công trình. Ảnh: KN

Sở KH&ĐT cũng có văn bản đề xuất nội dung giao TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa mỗi bên quản lý một hạng mục, thống nhất như đề xuất của BQL. Hiện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xem xét các đề xuất. Sau khi có quyết định của tỉnh, BQL sẽ ký biên bản bàn giao đơn vị tiếp nhận đấu nối điện và thắp sáng đèn tại công trình.

Cũng theo phía BQL, lối đi trên hai bên cầu là hành lang kỹ thuật, không phải lối đi bộ để người dân đi dạo. Người dân có thể dừng xe hai bên phía hoa viên và đi bộ phía dưới cầu sau khi đèn được thắp sáng lại.

Tháng 9-2023, BQL từng có văn bản báo cáo và đề xuất giao Sở GTVT quản lý, khai thác, bảo trì hạng mục hệ thống khung vòm thép, móng mố trụ của công trình. Tuy nhiên, Sở GTVT khẳng định điều này là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của sở bởi đây là công trình dân dụng. Đặc biệt, công trình này không tham gia làm việc chung với kết cấu chịu lực của cầu Cỏ May hiện hữu, không phải là bộ phận kết cấu cần thiết của cầu… Ngoài ra, Sở GTVT cũng không quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của cầu Cỏ May trên Quốc lộ 51 (công trình này do Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ, Bộ GTVT quản lý)